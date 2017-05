Viele Menschen glauben, nicht vom Wachstum zu profitieren. Was denken Sie: Wie steht es um die wirtschaftliche Lage in Deutschland? Hier können Sie abstimmen und in den Ergebnissen direkt sehen, wie Deutschland denkt.

Es ist ein Jahresauftakt nach Maß für die deutsche Wirtschaft: Angetrieben vom boomenden Export, Unternehmensinvestitionen und der Konsumfreude der Verbraucher ist das Bruttoinlandsproduktes (BIP) in den ersten drei Monaten des Jahres um 0,6 Prozent im Vergleich zum Vorquartal gestiegen. Ökonomen erwarten, dass die deutsche Konjunktur auch im Gesamtjahr auf Kurs bleibt - zumal der Aufschwung inzwischen auch auf einer breiteren Basis steht. "Die wirtschaftliche Erholung geht ins neunte Jahr und es gibt keine Anzeichen ...

