The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0184194162 UBS AG JERSEY 12-17 FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1MLQW8 AAREAL BANK MTN.HPF.S.143 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH30Q0 HSH NORDBANK IS 12/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH3GD7 HSH NORDBANK HPF S.966 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0MS46 LBBW IHS FLOATER 12/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA AT0000A0V4G8 ERSTE GP BNK AG 12-17 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BRL8669 BREM.LB.KR.A.OLD.IS.166 BD01 BON EUR N

CA XFRA US02687QBW78 AMER.INTL GRP 07/17 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US912796KZ19 US TREASURY BILL 05/18/17 BD01 BON USD N