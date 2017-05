The following instruments on XETRA do have their first trading day 15.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 15.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A19HCW0 JAB HOLDINGS 17/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A19HCX8 JAB HOLDINGS 17/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4DM9 SACHSEN-ANH.LS.A. 17/22 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4NU1 LIFEJACK AG IHS 17/21 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0KVM2 DEKA GM ANL 17/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NRW0KE7 LAND NRW MTN.LSA R.1438 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013256534 AGENCE FR. LOC. 17/24 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA US222213AQ37 CEB 17/19 BD02 BON USD N

CA XFRA US65473QBC69 NISOURCE FIN. 2044 BD02 BON USD N

CA XFRA US65473QBD43 NISOURCE FIN. 2045 BD02 BON USD N

CA XFRA US780097BE04 ROYAL BK SCOTLD 2023 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US780097BF78 ROYAL BK SCOTLD 2023 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US857477AZ63 STATE STREET 17/23 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US911312BC97 UTD PARCEL SERV. 2022 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1600704982 VIVAT 17/24 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1612542669 GENL EL. 17/22 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1612542826 GENL EL. 17/25 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1612543121 GENL EL. 17/29 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1612543394 GENL EL. 17/37 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1614198262 GOLDM.S.GRP 17/24 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1614247812 BMW INTL INV. 17/21 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1614416193 BNP PARIBAS 17/25 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1614722806 CAIXABANK 17/24 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1615067615 PACCAR FIN. 17/20 MTN BD02 BON EUR N