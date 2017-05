FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

MOS XFRA BE0003735496 ORANGE BELGIUM S.A. 0.500 EUR

N5O XFRA BMG657721087 NORDIC AMER.OFFSH. DL-,01 0.018 EUR

13B XFRA BE0974268972 BPOST S.A. COMPARTMENT A 0.250 EUR

2CU XFRA US1638511089 CHEMOURS CO. DL-,01 0.028 EUR

SFB1 XFRA PLSOFTB00016 ASSECO POLAND S.A. ZY 1 0.714 EUR

WXI1 XFRA DE0005896922 V/A STIFTUNGSFONDS UI 0.750 EUR

PSM XFRA DE000PSM7770 PROSIEBENSAT.1 NA O.N. 1.900 EUR

PW2 XFRA US7391281067 POWELL IND. INC. DL -,01 0.239 EUR

MBE XFRA US60740F1057 MOBILE MINI INC. DL-,01 0.209 EUR

MQR1 XFRA SG1BA2000002 MULTI-CHEM LTD 0.022 EUR

GZFB XFRA US29286D1054 ENGIE ADR/1 EO 1 0.488 EUR

AP0 XFRA US04316A1088 ARTISAN PART.AS.M.A DL-01 0.552 EUR

E07 XFRA PLEURCH00011 EUROCASH S.A. CL.A ZY 1 0.173 EUR

FREA XFRA US35804M1053 FRESENIUS SE+CO. ADR 1/4 0.151 EUR

SP1 XFRA US73278L1052 POOL CORP. DL-,001 0.340 EUR

0AK XFRA US03852U1060 ARAMARK DL -,01 0.095 EUR

GGL XFRA US3794631024 GLOBAL WATER RES DL-,01 0.021 EUR

TN2 XFRA IT0005162406 TECHNOGYM S.P.A. 0.065 EUR

4BQ XFRA CNE100002391 BANK OF QINGDAO H YC 1 0.027 EUR

8MZ XFRA IT0005042467 MASSIMO ZANETTI BEV.G.SPA 0.150 EUR