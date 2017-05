FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

HEH XFRA HK0006000050 POWER ASSETS HLDG.LTD. 0.238 EUR

GUE XFRA HK0000065869 GUOTAI JUNAN INTL. 0.005 EUR

SZ1 XFRA FR0010613471 SUEZ EO 4 0.650 EUR

04M XFRA US75605Y1064 REALOGY HOLDINGS DL-,01 0.083 EUR

EF3 XFRA FR0000130452 EIFFAGE SA INH. EO 4 1.500 EUR

PEU XFRA FR0000121501 PEUGEOT SA EO 1 0.480 EUR

BGJ XFRA FR0000120107 SAVENCIA S.A. INH. EO 1 1.600 EUR

AIL XFRA FR0000120073 AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 2.600 EUR

8IG XFRA IT0001078911 INTERPUMP GRP EO 0,52 0.200 EUR

2RM XFRA US75524W1080 RE/MAX HLDGS A DL -,0001 0.166 EUR

KCO XFRA DE000KC01000 KLOECKNER + CO SE NA O.N. 0.200 EUR

BAS XFRA DE000BASF111 BASF SE NA O.N. 3.000 EUR

TTR1 XFRA DE000A0XYGA7 TECHNOTRANS AG NA O.N. 0.550 EUR

EXVM XFRA DE000A0Q4RZ9 I.EB.R.MONEY MARKET U.ETF 0.223 EUR

EXHK XFRA DE000A0H08C4 IS.EO GO.BD.C.10.5+ U.ETF 1.030 EUR

EXHJ XFRA DE000A0H08B6 IS.E.G.B.C.5.5-10.5 U.ETF 0.576 EUR

EXHH XFRA DE000A0H08A8 IS.EO G.B.C.2.5-5.5 U.ETF 0.187 EUR

EXHG XFRA DE000A0H0793 IS.EO G.B.C.1.5-2.5 U.ETF 0.343 EUR

EXHF XFRA DE000A0H0785 IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF 0.489 EUR

EXX6 XFRA DE000A0D8Q31 I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF 1.182 EUR

EXHD XFRA DE0006289499 I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF 0.439 EUR

EXHC XFRA DE0006289481 I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF 0.367 EUR

EXHB XFRA DE0006289473 I.EB.R.G.G.1.5-2.5Y U.ETF 0.342 EUR

EXHA XFRA DE0006289465 ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF 0.467 EUR

FRE XFRA DE0005785604 FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 0.620 EUR

CSH XFRA DE0005407100 CENIT AG O.N. 1.000 EUR

BTG4 XFRA DE0005229942 BERTELSMANN GEN.2001 15.000 %

BTG XFRA DE0005229900 BERTELSMANN GENSCH. 8.090 %

NXU XFRA DE0005220909 NEXUS AG O.N. 0.150 EUR

P2H XFRA CH0024608827 PARTNERS GR.HLDG SF -,01 13.690 EUR

VV2 XFRA CH0006227612 VETROPACK HLDG INH. SF 50 35.137 EUR

CIDA XFRA BRCMIGACNPR3 CIA EN.GE.PFD-CEMIGRB- 0.072 EUR

GHK XFRA BMG4069C1486 GREAT EAGLE HLDGS HD-,50 0.116 EUR

CHH XFRA BMG2098R1025 CHEUNG KONG IN.(HLDGS)HD1 0.192 EUR

DHU XFRA BMG0585R1060 ASSURED GUARANTY DL-,01 0.131 EUR