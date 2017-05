The following instruments on XETRA do have their first trading day 15.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 15.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT WL27 XEUB DE000NWB0618 NRWBK 16.05.2024 0,25% AGEN BON EUR Y

CT YEBK XEUB XS1612940558 KFW 30.06.2025 0,25% AGEN BON EUR Y

CT ZSD8 XEUB XS1612958253 ROSC 15.05.2024 0,5% ECOV BON EUR Y

CT 1B84 XEUB BE0312754261 BGTB 10.05.2018 EGOV BON EUR Y

CT 4SNI XEUB ES0L01805115 SGLT 11.05.2018 EGOV BON EUR Y

CT 5RFZ XEUB FR0124257314 BTF 09.08.2017 EGOV BON EUR Y

CT OS0H XEUB FR0013256369 OSEOFI 25.05.2027 1% FAGN BON EUR Y

CT OF3Q XEUB FR0013256427 CFF 16.09.2022 0,2% FCOV BON EUR Y