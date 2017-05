FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

CSH XETR DE0005407100 CENIT AG O.N. 1.000 EUR

AIL XETR FR0000120073 AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 2.600 EUR

PSM XETR DE000PSM7770 PROSIEBENSAT.1 NA O.N. 1.900 EUR

FREA XETR US35804M1053 FRESENIUS SE+CO. ADR 1/4 0.151 EUR

AMG XETR US0311621009 AMGEN INC. DL-,0001 1.057 EUR

PEU XETR FR0000121501 PEUGEOT SA EO 1 0.480 EUR

EXHA XETR DE0006289465 ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF 0.467 EUR

FRE XETR DE0005785604 FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 0.620 EUR

EXX6 XETR DE000A0D8Q31 I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF 1.182 EUR

2CU XETR US1638511089 CHEMOURS CO. DL-,01 0.028 EUR

EXVM XETR DE000A0Q4RZ9 I.EB.R.MONEY MARKET U.ETF 0.223 EUR

SZ1 XETR FR0010613471 SUEZ EO 4 0.650 EUR

EXHD XETR DE0006289499 I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF 0.439 EUR

EXHC XETR DE0006289481 I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF 0.367 EUR

EXHB XETR DE0006289473 I.EB.R.G.G.1.5-2.5Y U.ETF 0.342 EUR

MOS XETR BE0003735496 ORANGE BELGIUM S.A. 0.500 EUR

TTR1 XETR DE000A0XYGA7 TECHNOTRANS AG NA O.N. 0.550 EUR

EXHK XETR DE000A0H08C4 IS.EO GO.BD.C.10.5+ U.ETF 1.030 EUR

EXHJ XETR DE000A0H08B6 IS.E.G.B.C.5.5-10.5 U.ETF 0.576 EUR

EXHH XETR DE000A0H08A8 IS.EO G.B.C.2.5-5.5 U.ETF 0.187 EUR

EXHG XETR DE000A0H0793 IS.EO G.B.C.1.5-2.5 U.ETF 0.343 EUR

BASA XETR US0552625057 BASF SPONS. ADR 1 2.938 EUR

EXHF XETR DE000A0H0785 IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF 0.489 EUR

BAS XETR DE000BASF111 BASF SE NA O.N. 3.000 EUR

KCO XETR DE000KC01000 KLOECKNER + CO SE NA O.N. 0.200 EUR

NXU XETR DE0005220909 NEXUS AG O.N. 0.150 EUR