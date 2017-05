FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.05.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

AHT XFRA US0441861046 ASHLAND GLB.HLDGS DL-,01

36R XFRA US7615651004 REX ENERGY CORP. DL-,001

PHI1 XFRA NL0000009538 KONINKL. PHILIPS EO -,20

CWH XFRA IT0001431805 DEA CAPITAL S.P.A.

TE8N XFRA CH0012453913 TEMENOS GROUP AG NA SF 5

XFRA CA72154R1038 PILOT GOLD INC.

MMR XFRA CA56781Y1025 MARIFIL MINES LTD

BZY XFRA AT0000641352 CA IMMOB.ANL.

XFRA CA00288T1093 ABE RES INC.

CZW XFRA BMG215AW1055 CN ZENITH CHEM.GR. HD-,10

XFRA CA07403D3076 BEARING RESOURCES LTD

3BY3 XFRA NL0010776944 BRUNEL INTL NV EO -,03

NLZC XFRA US6412555004 NEUROMETRIX INC. DL-0001