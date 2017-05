FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.05.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XETR CA07403D3076 BEARING RESOURCES LTD

BZY XETR AT0000641352 CA IMMOB.ANL.

PHI1 XETR NL0000009538 KONINKL. PHILIPS EO -,20