PHARMAHANDEL - Die Arzneimittelindustrie ist angeblich schuld an der wachsenden Zahl von Lieferengpässen von Medikamenten. Sie verknappe das Angebot zum Teil aus eigennützigen wirtschaftlichen Interessen künstlich, sagte der Vorstandsvorsitzende des Großhandelsverbands Phagro, Thomas Trümper, im Gespräch mit der FAZ. "Das nenne ich ein unmoralisches Verhalten", sagte er. Die Zahl der Lieferengpässe hat sich in den vergangenen Jahren erhöht. "Obwohl in Deutschland über 100.000 Arzneimittel verkehrsfähig sind, mehren sich seit ein paar Jahren die Fälle, in denen eine ordnungsgemäße Arzneimittelversorgung nicht mehr gewährleistet ist, weil zugelassene Arzneimittel nicht oder nicht in der erforderlichen Menge verfügbar sind", heißt es beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. (FAZ S. 17)

WOHNUNGSMIETEN - Sollte es nach den Bundestagswahlen im September wieder zu einer Koalition aus CDU/CSU und SPD kommen, können sich Mieter demnach auf eine entscheidende Änderung bei neuen Mietverträgen freuen: Wenn sich der Vermieter bei seiner Mietforderung darauf beruft, auch bisher eine Miete verlangt zu haben, die zehn Prozent oberhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete lag, muss er dies schriftlich belegen. Damit würde ein entscheidendes Schlupfloch der Mietpreisbremse geschlossen. Denn laut Preisbremse gibt es für bisher gezahlte Mieten einen Bestandsschutz. (Welt S. 10)

OSTRENTEN - Die geplante Ost-West-Angleichung der gesetzlichen Rente hat sich schon in mancher Hinsicht politisch als tückisch erwiesen. Nun kommt noch eine Tücke hinzu: Das Paragraphenwerk, über das der Bundestag derzeit berät, führt in den kommenden Jahren womöglich zur Kürzung der turnusgemäßen Rentenerhöhungen für Versicherte im Osten. Nach den Regeln des vorliegenden Gesetzentwurfs könnte dies sogar schon zum 1. Juli 2018 erstmals der Fall sein. Grund ist eine unerwartet günstige Lohnentwicklung im Osten. Denn damit fallen die regulären Rentenerhöhungen dort nicht nur deutlich höher aus als im Westen, sondern auch höher als zu Beginn des Gesetzgebungverfahrens vermutet. (FAZ S. 17)

AUFZÜGE - Der Lift ist das meistgenutzte und sicherste Verkehrsmittel der Welt. Ohne Seil soll er jetzt die Architektur revolutionieren und höhere Wolkenkratzer ermöglichen. Die Prüfer sind aber besorgt. (Welt S. 9)

CHINA - Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) drängt während ihres Besuchs in Peking die chinesische Regierung zu mehr Zugeständnissen bei den Bedingungen für deutsche Unternehmen in China. "Ich habe deutlich gemacht, dass Fortschritte bei Marktzugang und Gleichberechtigung für unsere Unternehmen in China als positives Signal empfunden würden. Denn bislang sehen wir hier weniger Bewegung, als wir uns nach der Davos-Ankündigung erhofft haben", sagte Zypries dem Handelsblatt nach einem Gespräch mit dem mächtigen chinesischen Planungsminister He Lifeng. Chinas Staatspräsident Xi Jinping hatte Anfang des Jahres beim Weltwirtschaftsforum in Davos die Wichtigkeit von freiem Handel betont. (Handelsblatt S. 8)

