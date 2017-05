PEKING (dpa-AFX) - Die Staats- und Regierungschefs auf dem Gipfel zur "Neuen Seidenstraße" in Peking wollen sich für freien Handel und einen Abbau von Protektionismus einsetzen. Im Entwurf der Abschlusserklärung, der der Deutschen Presse-Agentur am Montag in Peking vorlag, bekräftigten die teilnehmenden 29 Präsidenten und Ministerpräsidenten, "eine offene Wirtschaft zu bauen, freien und inklusiven Handel sicherzustellen" und "alle Formen von Protektionismus" zu bekämpfen.

Die Initiative für eine "Neue Seidenstraße" werde eine "offene Globalisierung" fördern, von der alle profitieren sollen. Ein auf Regeln basierender multilateraler Handel müsse gestärkt werden. Die Staats- und Regierungschefs vereinbarten zudem, an einem "stabilen und nachhaltigen" Finanzsystem arbeiten zu wollen. Auch stellten sie sich hinter das Klimaabkommen von Paris. "Wir sind entschlossen, den Planeten vor dem Verfall zu schützen."

Auf dem Gipfel geht es um Chinas Pläne für ein Verbindungsnetz mit Korridoren entlang der antiken Handelswege der "Seidenstraße". Für neue Häfen, Straßen, Bahnstrecken und andere Infrastrukturprojekte stellte Staatschef Xi Jinping mehr als 100 Milliarden Euro an Kapital in Aussicht. Neben der Erklärung der Staats- und Regierungschefs gibt es noch zwei weitere Dokumente, darunter ein Papier zum Handel, an dem auch Deutschland und die anderen EU-Staaten beteiligt sind. Hier gab es aber bislang keine Einigung./jpt/lw/DP/zb

