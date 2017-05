FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - AUFWÄRTS - Für den Dax zeichnet sich zum Start in die neue Woche eine weitere Bestmarke ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,26 Prozent höher auf 12 803 Punkte. Damit würde das Börsenbarometer erstmals in seiner Geschichte die Marke von 12 800 Punkten hinter sich lassen.

USA: - SEITWÄRTS - Mit nur geringen Schwankungen und ohne klaren Trend haben sich die US-Aktienmärkte ins Wochenende verabschiedet. Auch die Veröffentlichung neuer US-Konjunkturdaten riss die Anleger nicht gerade vom Hocker. Während die Standardwerte an der Wall Street leichte Einbußen verzeichneten, zeigten sich die Technologietitel an der Computerbörse Nasdaq mehrheitlich mit moderaten Gewinnen, nicht zuletzt dank eines weiteren Rekordhochs der Apple-Papiere.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Weitgehend unbeeindruckt von dem weltweiten Hacker-Angriff und dem jüngsten Raketenstart Nord-Koreas haben sich zum Wochenstart die asiatischen Aktienmärkte präsentiert. In China trotzten die Börsen dank der Aussicht auf ein milliardenschweres Investitionsprogramm im Rahmen der chinesischen Initiative "Neue Seidenstraße" vom Wochenende auch einem abgeschwächten Wachstum der heimischen Industrieproduktion. Während es an den Festlandsbörsen der Volksrepublik aufwärts ging, musste der japanische Nikkei Abschläge hinnehmen.

DAX 12.770,41 0,47% XDAX 12.781,43 0,32% EuroSTOXX 50 3.637,52 0,39% Stoxx50 3.270,89 0,61% DJIA 20.896,61 -0,11% S&P 500 2.390,90 -0,15% NASDAQ 100 5.686,81 0,22% Nikkei 225 19.839,01 -0,23% (7:12 Uhr)

RENTEN: - BEHAUPTET - Wenig Impulse für den Rentenhandel sieht am Montag Dirk Gojny, Experte der National-Bank. Es stünden nur Konjunkturdaten aus der zweiten Reihe an. Gojny rechnet mit einem behaupteten Start des Bund-Future in die neue Woche und erwartet eine Handelsspanne zwischen 160,25 und 161,55.

Bund-Future 160,93 0,32%

DEVISEN: - STABIL - Der Euro hat zu Wochenbeginn seine Stabilisierung aus der Vorwoche gehalten. Die Gemeinschaftswährung notierte am Montag bei 1,0931 US-Dollar. Am Freitag hatte der Eurokurs im US-Handel nach vier verlustträchtigen Handelstagen bei 1,0920 US-Dollar gelegen. Auslöser der Erholung nach waren schwache Zahlen zur Inflation und zum Einzelhandel in den USA gewesen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0876 (Donnerstag: 1,0860) Dollar festgelegt. Der Dollar hatte damit 0,9195 (0,9208) Euro gekostet.

(Alle Kurse 7:11 Uhr) Euro/USD 1,0931 -0,01% USD/Yen 113,38 0,03% Euro/Yen 123,94 0,01%

ROHÖL - AUFWÄRTS - Die Ölpreise haben zum Wochenstart von der Aussicht auf eine weiter geringere Förderung durch die OPEC-Staaten profitiert. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli stieg zuletzt um 74 Cent oder 1,46 Prozent auf 51,58 US-Dollar. Damit erholt sich der Brent-Preis weiter von seinen heftigen Rückschlägen in der ersten Mai-Woche, als er bis auf 46,64 Dollar gefallen war.

