Von Thomas Rossmann

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien zu Wochenbeginn. In Schanghai werden etwas schwächer als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten vom Markt in den Hintergrund gedrängt, der Schanghai-Composite legt um 0,3 Prozent auf 3.092 Punkte zu. Die Industrieproduktion erhöhte sich im April um 6,5 Prozent, nach 7,5 Prozent im März. Die Prognose der Analysten hatte allerdings auf eine Zunahme um 7,0 Prozent gelautet. Zudem blieb auch der Einzelhandelsumsatz mit einem Plus von 10,7 Prozent leicht unter dem Vormonatswert.

"Das Wachstum hat sich leicht abgeschwächt, was sich in den kommenden Quartalen fortsetzen dürfte", so Ökonom Zhou Hao von der Commerzbank. Der Teilnehmer geht davon aus, dass das Wachstum im Auftaktquartal 2017 bereits seinen Höhepunkt gesehen hat. Mit einer deutlichen Abschwächung des Wachstums im laufenden Jahr rechnet Volkswirt Liu Xuezhi von der Bank of Communications allerdings nicht. Vor allem die geplanten Infrastruktur-Ausgaben der Regierung dürften sich als Stütze erweisen.

In Japan geht es für den Nikkei-225 dagegen um 0,2 Prozent auf 19.837 Punkte nach unten. In Australien reduziert sich der S&P/ASX-200 um 0,2 Prozent und der KLCI in Malaysia gibt um 0,1 Prozent nach. Hier wird auf einen leichten Risk-Off-Modus bei den Anlegern verwiesen. Auslöser seien die weltweite Cyber-Attacke und der Test einer neuen Rakete durch Nordkorea am Wochenende. "Die Bereitschaft zu Abgaben ist aber nicht besonders ausgeprägt", sagt Devisen-Stratege Masashi Murata von Brown Brothers Harriman.

Ölpreise legen kräftig zu

Deutlich nach oben geht es mit den Ölpreisen zu Wochenbeginn. Saudi-Arabien und Russland wollen die Förderkürzungen um neun Monate verlängern. "Die Statements deuten auf einen Konsens zwischen dem größten Opec- und dem größten Nicht-Opec-Mitglied hin", so ein Händler. Damit seien die Chancen für eine nachhaltige Stabilisierung der Preise vergleichsweise gut. Mit Spannung wird nun auf das Opec-Treffen am 25. Mai geschaut. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI legt um 1,6 Prozent auf 48,94 Dollar zu. Für Brent geht es um 1,6 Prozent auf 51,64 Dollar nach oben.

Mit der leicht erhöhten Risikoaversion legt auch der Goldpreis weiter zu. Für die Feinunze werden aktuell 1.231 Dollar aufgerufen, ein Plus von 0,2 Prozent. Dagegen gibt es am Devisenmarkt vergleichsweise wenig Bewegung. Das Währungspaar Dollar/Yen zeigt sich auf dem Niveau vom Freitagabend und der Euro notiert um die Marke von 1,09 Dollar seitwärts.

Nintendo mit Kurssprung

Die Nintendo-Aktie ist zu Wochenbeginn auf ein neues Jahreshoch gesprungen. Der Spielehersteller will eine Smartphone-Version des Blockbuster-Spiels "The Legend of Zelda" herausbringen. Von den insgesamt 19 Versionen des Spiels sind bislang rund 75 Millionen Kopien verkauft worden. Die Aktie legt aktuell um 0,6 Prozent zu.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.822,90 -0,24% +2,17% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.836,81 -0,24% +3,78% 08:00 Kospi (Seoul) 2.288,47 +0,11% +12,90% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.092,28 +0,28% -0,37% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.301,50 +0,58% +14,22% 10:00 Straits-Times (Singapur) 3.267,43 +0,37% +13,42% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.773,67 -0,12% +8,04% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:04 Uhr % YTD EUR/USD 1,0930 -0,0% 1,0933 1,0866 +3,9% EUR/JPY 123,89 +0,1% 123,79 123,44 +0,8% EUR/GBP 0,8467 -0,2% 0,8481 0,8445 -0,7% GBP/USD 1,2909 +0,1% 1,2892 1,2864 +4,6% USD/JPY 113,36 +0,1% 113,22 113,62 -3,0% USD/KRW 1123,40 -0,1% 1123,40 1126,97 -7,0% USD/CNY 6,8994 -0,1% 6,8994 6,9029 -0,7% USD/CNH 6,9013 +0,0% 6,8982 6,9037 -1,1% USD/HKD 7,7914 -0,0% 7,7930 7,7929 +0,5% AUD/USD 0,7399 +0,1% 0,7393 0,7398 +2,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,94 48,17 +1,6% 0,77 -13,8% Brent/ICE 51,64 50,84 +1,6% 0,80 -11,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.231,00 1.228,80 +0,2% +2,20 +6,9% Silber (Spot) 16,56 16,46 +0,6% +0,10 +4,0% Platin (Spot) 927,90 922,10 +0,6% +5,80 +2,7% Kupfer-Future 2,52 2,52 +0,1% +0,00 +0,3% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2017 01:12 ET (05:12 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.