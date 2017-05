72,9 % Gewinnwachstum katapultiert Ence wieder ins Blickfeld der Investoren. Die Energía y Celulosa hat im ersten Quartal 13,7 Mio. € verdient und das, obwohl der Durchschnittspreis für Zellstoff um 9 % fiel. Der Erlös des Papier- und Energie-Konzerns verbesserte sich zwischen Januar und März um 16 % auf 174,2 Mio. €. Bei einem Free-Cashflow von 14,4 Mio. € konnten die Nettofinanzschulden seit dem letzten Quartal um 5 % auf 208 Mio. € abgebaut werden. Gleichzeitig wurden für 3,6 Mio. € eigene Aktien zurückgekauft. In der Energiesparte konnten höhere Preise durchgesetzt werden, außerdem haben zwei neue Anlagen Ende 2016 die Produktion aufgenommen.Das Zellstoffsegment profitierte von um 8,5 % auf 344 € gesunkenen Produktionskosten pro Tonne. Das für 2017 ausgegebene Ziel von 339 €/Tonne ist damit in greifbarer Nähe. Warum kehren wir ausgerechnet jetzt zurück? Ence hat ein Ende des Preisverfalls für Zellstoff/Papier avisiert. Anfang Mai hob der Konzern den Preis um 40 auf 810 Dollar/Tonne an. Wartungsarbeiten bei Anlagen der Konkurrenten bewirken eine Verknappung am Markt. Die Nachfrage pendelt zwischenstabil und stark. Für die nächsten Jahre wird weltweit mit einem Wachstum von 1,5 Mio. Tonnen/a, davon zwei Drittel aus China, gerechnet (Ence exportiert 95 % seines Zellstoffs).br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus unserem aktuellen Frankfurter Börsenbrief Nr. 19 vom 13.05.2017.br/>

Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info