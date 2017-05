IRW-PRESS: Klondex Mines Ltd.: Klondex meldet aktualisierten Mineralvorrat und gibt ein Projektupdate für True North; gesamte Mineralvorräte stiegen um ca. 25% auf ca. 148.000 Unzen Au

Klondex meldet aktualisierten Mineralvorrat und gibt ein Projektupdate für True North; gesamte Mineralvorräte stiegen um ca. 25% auf ca. 148.000 Unzen Au

Vancouver (British Columbia), 12. Mai 2017. Klondex Mines Ltd. (TSX: KDX; NYSE MKT: KLDX) (Klondex oder das Unternehmen - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297447) meldet eine aktualisierte Mineralvorratsschätzung und berichtet über den neuesten Stand der Aktivitäten zur Infrastrukturverbesserung in der Gold Mine True North (True North) in Manitoba, Kanada.

Die wichtigsten Punkte der Mineralvorratsschätzung:

- Gesamter nachgewiesener und vermuteter Mineralvorrat von 147.900 Unzen Au, ein Anstieg um 25% gegenüber der früheren Schätzung. - nachgewiesener und vermuteter untertägiger Mineralvorrat in True North von 104.700 Unzen Gold bei einem Gehalt von 0,24 Unzen Gold pro Tonne (opt) (8,30 g/t Au) enthalten in 434.000 Tonnen Erz; eine Zunahme um ungefähr 23% gegenüber der früheren Schätzung. - Vermuteter Mineralvorrat in Tailings der Mine True North von 43.200 Unzen Au bei einem Gehalt von 0,02 opt Au (0,75 g/t Au) enthalten in 1.950.000 tonnen, eine Zunahme um ungefähr 33% gegenüber der früheren Schätzung. - NI 43-1-1 und SEC Industry Guide 7 technischer Bericht wird bei EDGAR und SEDAR eingereicht.

Tabelle 1: Mineralvorrat True North

Kategorie TonnenAu Au Au ta Lage ( opt g/tusend tausen Unze d n ) Unter Tanachgewiese128 0.217.4727.9 ge n 8 vermutet 306 0.258.6176.9 1 Nachgewiese434 0.248.30104.7 n 2 u, vermute t , gesamt Tailingsvermutet 1,950 0.020.7543.2 2

Anmerkungen zu Tabelle: 1. True North Mineralvorrat wird wird unter Anwendung eines Goldpreises von US$ 1.200 pro Unze, Can$ 1.500 pro

Unze berechnet. 2. Wechselkurs zwischen US$ und Can$ beträgt 0,80. 3. Metallurgische Ausbringung für untertägige

Mineralvorräte und Mineralvorräte in

Tailings liegt bei 94% bzw. 89%. 4. Untertägige Mineralvorräte schließen ein Verwässerung bis zu einer

Mindestabbaumachtigkeit von 5,5 Fuß oder Erzgangmächtigkeit plus 2,5 Fuß, was größer ist.

5. Cut-Off-Gehalte für untertägige Mineralvorräte und Mineralvorräte in

Tailings auf True North liegen bei 0,15 opt Au bzw. 0,016 o

pt Au.

6. Abbauverluste von 5% wurden für den Entwurf des Vorratsabbaus auf True North verwendet und keine

zusätzliche nicht geplante Verwässerung wurde angewandt. 7. Stichtag des True North Mineralvorrats ist der 31. März 2017.

8. Die Mineralvorräte in dieser Pressemitteilung wurden mittels der Standards on Mineral Resources

and Reserves, Definitions and Guidelines des Canadian Institute

of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) geschätzt, die vom CIM Standing

Committee on Reserve Definitions erstellt und vom CIM

Council eingeführt wurden.

Das Unternehmen hat im Jahre 2017 verschiedene wichtige Infrastrukturprojekte durchgeführt.

Projekt-Highlights: - Abschluss der primären Abraumerschließung über 2.200 Fuß für ca. $ 3,0 Mio.

- Abschluss der Erzerschließung über 2.400 Fuß für $ 1,5 Mio. - Wiederaufnahme des Projekts zur Tailings-Wiederverarbeitung, Mischen der Tailings mit Erz aus Untertageabbau. - Konstruktion einer Transportanlage für Abbau in Zonen 710/711, einschließlich Erz/Abraumschächte, Beladeschächte für Grubenbahn auf Sohle 26 und Schienenersatz während der Lebensdauer der Mine. - Konstruktion einer mobilen Werkstatt auf Sohle 26. - Überholung von drei Ladern, Erwerb eines zusätzlichen Laders und Erwerb von zwei weiteren Transport-Lkws, alle bis auf einen wurden bereits unter Tage transportiert.

Brian Morris, SVP Exploration, sagte: Diese aktualisierte Mineralressourcenschätzung ist ein weiterer Meilenstein während der weiteren Produktionssteigerung auf True North. Wie erwartet beginnt das System sein wahres Potenzial zu zeigen, da wir weitere robuste Gehalte und Mächtigkeiten in der Tiefe sehen sowie eine Vererzung gegen die Fallrichtung in den Zonen 710/711. Herr Morris sagte weiter: Wir machen weiterhin gute Fortschritte mit dem Hochfahren des Minenbetriebs auf True North, da jetzt die Infrastruktur eingerichtet wird. Wir erwarten den Schwerpunkt der Produktion in der zweiten Hälfte des Jahres und sind weiterhin auf dem Weg unsere Produktionsprognose für das Jahr zu erfüllen.

Die Mineralvorratsschätzung auf True North basiert auf 7.877 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.504.878 m (4.937.265 Fuß) und schließen 131 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 18.065 m (59.268 Fuß) ein, die von Klondex seit dem 30. Juni 2016 niedergebracht wurden.

Die aktualisierte Mineralvorratsschätzung für True North wurde von Practical Mining LLC angefertigt.

Die Bohrabschnitte von True North wurden von TSL Laboratories Inc. of Saskatoon (unabhängiges Labor), Saskatchewan, analysiert. Die Schlitzproben wurden von Klondexs betriebseigenem Labor auf True North unter Verwendung der Brandprobe mit abschließender Gravimetrie analysiert. Kontrollproben wurden an TSL Laboratories Inc. of Saskatoon geschickt.

Die in dieser Pressemitteilung für True North erwähnten Bohrproben wurden von unabhängigen Bohrunternehmern unter Anweisung des Klondex-Personals gewonnen. Jeder 25. Probe bzw. mindestens einer pro Bohrloch, falls ein Bohrloch weniger als 20 Proben aufwies, wurden Standardproben hinzugefügt und Leerproben wurden jeder 50.Probe hinzugefügt. Doppelproben werden vom Labor erstellt und intern erneut untersucht. QA/QC-Proben werden nachverfolgt, und wenn ein Ergebnis außerhalb der zuvor definierten QA/QC-Grenzen liegt, wird der Probensatz neu untersucht, wobei die neuen Ergebnisse die vorangegangenen Werte ersetzen.

Qualifiziete Person Die wissenschaftliche und technische Information in dieser Pressemitteilung wurde von Mark Odell P.Eng.(NV Lic #13708) eine gemäß NI 43-101 qualifizierte Person, geprüft und genehmigt. Über Klondex Mines Ltd. (www.klondexmines.com) Klondex ist ein finanzkräftiges Junior-Gold- und Silberbergbauunternehmen, das sich einer sicheren, umweltverträglichen und kosteneffizienten Exploration, Erschließung und Produktion verschrieben hat. Das Unternehmen besitzt zu 100 % drei produzierende Mineralliegenschaften: den Bergbaubetrieb Fire Creek und den Bergbau- und Erzverarbeitungsbetrieb Midas. Beide befinden sich im US-Bundesstaat Nevada. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen den Bergbau- und Verarbeitungsbetrieb True North (vormals die Mine Rice Lake) in der kanadischen Provinz Manitoba. Das Unternehmen besitzt ebenfalls zu 100 % zwei vor Kurzem erworbene Projekte, die Mine Hollister und die Mine Aurora sowie einen Erzaufbereitungsbetrieb (früher bekannt als Esmeralda) ebenfalls in Nevada, USA. Nähere Informationen John Seaberg

Senior Vice President, Investor Relations and Corporate Development

Tel: 775-284-5757 Mobil: 303-668-7991 jseaberg@klondexmines.com Für Europa: Swiss Resource Capital AG info@resource-capital.ch www.resource-capital.ch

Vorsorglicher Hinweis bezüglich technischer Information und zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze vorausblickende Informationen (gemeinsam vorausblickende Informationen) bezeichnen könnten, einschließlich, aber nicht auf Informationen über das Produktions- und Explorationspotenzial in der Mine True North und zukünftiger Explorationspläne von Klondex. Diese vorausblickenden Informationen bringen verschiedene Risiken und Unsicherheiten mit sich, die auf aktuellen Erwartungen basieren und tatsächliche Ergebnisse könnten sich von jenen in diesen Informationen beinhalteten wesentlich unterscheiden. Diese Unsicherheiten und Risiken schließen ein, sind aber nicht darauf beschränkt, die Stärke der globalen Wirtschaft, den Goldpreis, Betriebs-, Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken, das Ausmaß, mit dem die Mineralressourcenschätzungen die tatsächlichen Mineralressourcen reflektieren, das Ausmaß der Faktoren, die eine Minerallagerstätte wirtschaftlich machen würden, die Risiken und Gefahren in Verbindung mit Untertagebetrieben und die Fähigkeit von Klondex zur Finanzierung ihrer beachtlichen Kapitalbedarfs und Betriebe. Die Risiken und Unsicherheiten der Geschäfte des Unternehmens werden in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens eingehender besprochen. Diese Unterlagen wurden bei den kanadischen und US-amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht und finden sich unter www.sedar.com bzw. www.sec.gov. Die Leser werden gebeten, diese Unterlagen zu lesen. Klondex übernimmt keine Verpflichtung irgendeine vorausblickende Information zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum sich die tatsächlichen Ergebnisse von diesen Informationen unterscheiden könnten, außer es wird gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

