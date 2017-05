ADLER Real Estate AG: Die ersten drei Monate 2017: Operativ und finanziell weiter verbessert

Die ersten drei Monate 2017: Operativ und finanziell weiter verbessert

- Mieteinnahmen nehmen um 4,5 Prozent auf EUR 43,9 Millionen zu - FFO I um 38,6 Prozent auf EUR 7.9 Millionen gesteigert - LTV um 3,6 Prozentpunkte auf 57,7 Prozent verringert

Berlin, den 15. Mai 2017 - Die ADLER Real Estate AG hat in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres die operativen und finanziellen Kennzahlen weiter verbessert. "Obwohl wir nicht weiter gewachsen sind, haben wir unsere Mieteinnahmen und die FFO steigern können", sagte Arndt Krienen, Vorsitzender des Vorstands der ADLER Real Estate AG, "Besonderes Augenmerk haben wir im ersten Quartal auf die Verbesserung unserer Finanzstruktur gelegt. Die Einnahmen aus dem Verkauf der conwert-Anteile haben wir zur Rückzahlung von Verbindlichkeiten genutzt und so den LTV im ersten Quartal um 3,6 Prozentpunkte auf 57,7 Prozent gesenkt. Unserer Zielsetzung für das Jahr 2017, einen LTV von 55,0 Prozent zu erreichen, sind wir damit bereits jetzt einen großen Schritt nähergekommen."

Mieteinnahmen nehmen um 4,5 Prozent auf EUR 43,9 Millionen zu

Die Mieteinnahmen haben im ersten Quartal 2017 EUR 43,9 Millionen erreicht und lagen damit um 4,5 Prozent höher als im vergleichbaren Vorjahresquartal (Q1 2016 EUR 42,0 Millionen). Der Zuwachs geht im Wesentlichen auf eine verbesserte operative Performance zurück. Die durchschnittliche Miete/qm/Monat erreichte im gesamten Portfolio EUR 5,04 und lag damit um 2,0 Prozent höher als ein Jahr zuvor (Q1 2016: EUR 4,94). Der Vermietungsstand nahm im gleichen Zeitraum um 0,6 Prozentpunkte auf 89,4 Prozent zu.

FFO I um 38,6 Prozent auf EUR 7,9 Millionen gesteigert

Im ersten Quartal 2017 erreichten die Funds from operations I (FFO I) der ADLER Real Estate AG EUR 7,9 Millionen, das waren EUR 2,2 Millionen oder 38,6 Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahresquartal. Die am operativen Cashflow orientierte Ertragskennzahl hat sich damit besser entwickelt als die in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Ergebnisse, die auch nicht-zahlungswirksame Ertrags- und Aufwandskomponenten und auch Einmal- und Sondereffekte enthalten. So erreichte das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) im ersten Quartal 2017 EUR 32,5 Millionen und lag damit auf dem vergleichbaren Vorjahresniveau (Q1 2016 EUR 33,0 Millionen).

LTV um 3,6 Prozentpunkte auf 57,7 Prozent verringert

Der LTV, also das Verhältnis der um die Zahlungsmittel bereinigten Finanzverbindlichkeiten (exklusive Wandelschuldverschreibungen) zu den gesamten, ebenfalls um die Zahlungsmittel bereinigten Vermögenswerten, betrug am Ende des Berichtszeitraums 57,7 Prozent und hat sich damit im Verlauf des ersten Quartals um 3,6 Prozentpunkte verbessert. ADLER hat diese Verbesserung im Wesentlichen dadurch erreicht, dass mehr als die Hälfte der rund EUR 430 Millionen aus der Veräußerung der conwert-Anteile zur Tilgung von Verbindlichkeiten genutzt wurden. Mit der Schuldentilgung nahm die Eigenkapitalquote um 2,0 Prozentpunkte auf 28,6 Prozent zu.

EPRA NAV stabil

Der EPRA NAV erreichte am Ende des Berichtszeitraums EUR 1.055,0 Millionen (31. Dezember 2016: EUR 1.069,9 Millionen) Je Aktie belief sich der EPRA NAV unverwässert auf EUR 18,09 und verwässert auf EUR 16,70.

"Mit der Entwicklung im ersten Quartal bewegen wir uns in dem Rahmen, den wir uns für 2017 vorgenommen hatten", sagte Arndt Krienen. "Wie schon in den Vorjahren haben wir unsere Ziele mit Augenmaß gesteckt und sind auf gutem Weg, sie bis zum Jahresende auch zu erreichen."

Der vollständige Zwischenbericht der ADLER Real Estate AG für die ersten drei Monate 2017 steht auf der Website der ADLER Real Estate AG (www.adler-ag.com) zur Verfügung.

Ihr Kontakt für Rückfragen:

Dr. Rolf-Dieter Grass Leiter Unternehmenskommunikation ADLER Real Estate AG Telefon: +49 (30) 2000 914 29 r.grass@adler-ag.com

Finanzkennzahlen für das das erste Quartal 2017

In EUR Mio. Q1 2017 Q1 2016 Veränd. in % Gewinnund Verlustrechnung Bruttomieteinnahmen 66,9 65,5 + 2,1 Nettomieteinnahmen 43,9 42,0 + 4,5 Ergebnis aus der 30,8 30,7 + 0,3 Immobilienbewirtschaftung Ergebnis aus der Veräußerung von 4,6 5,5 -16,4 Immobilien EBIT 32,5 33,0 -1,5 Konzernergebnis 3,0 4,5 -33,3 FFO I 7,9 5,7 + 38,6 je Aktie (EUR)* 0,13 0,10 FFO II 9,4 8,9 + 5,6 je Aktie (EUR)* 0,16 0,16 Bilanz 31.03.2017 31.12.2016 Investment Properties 2.474,4 2.442,0 + 1,3 EPRA NAV 1.055,0 1.069,9 -1,4 je Aktie (EUR)* 18,09 18,35 -1,4 Loan to Value (%) 57,7 61,3 -3,6 PP Cashflow Q1 2017 Q1 2016 aus betrieblicher Tätigkeit -0,6 18,8 n.a. aus Investitionstätigkeit 389,8 14,0 n.a. aus Finanzierungstätigkeit -321,1 -14,6 n.a. Portfolio 31.03.2017 31.03.2016 Anzahl der bewirtschafteten 50.640 49.859 + 1,6 Einheiten davon eigene Mieteinheiten im 48.233 48.055 + 0,4 Bestand davon eigene Mieteinheiten zur 2.407 1.804 + 33,4 Privatisierung Vermietungsquote in % 89,4 88,8 + 0,6 PP Ø Miete in EUR/m²/Monat 5,04 4,94 2,0 Mitarbeiter 31.03.2017 31.03.2016 Anzahl 425 309 37,5 Vollzeitäquivalente 389 284 37,0

+ unverwässert

