Mit einer oligopolistischen Struktur und einer umfassenden Regulierung, die für hohe Eintrittsbarrieren sorgt, ist der Pharmagroßhandel nicht gerade prädestiniert für potenzialträchtige Markteintritte. Dass man mit dem richtigen Konzept dennoch eine beeindruckende Wachstumsstory schreiben kann, demonstriert die Medios AG aus Berlin. Und dem Newcomer steht der größte Schub möglicherweise erst noch bevor.

Auf "Specialty-Pharma"-Arzneimittel entfallen etwas mehr als ein Fünftel des Apothekenumsatzes in Deutschland (rd. 47,8 Mrd. Euro in 2015). Dabei handelt es sich um besonders teure Medikationen, die beispielsweise chronische Autoimmun- und Infektionskrankheiten oder Krebs adressieren. Für die fünf führenden Pharmagroßhändler, die zusammen auf einen Marktanteil von ca. 90 % in Deutschland kommen, ist das Segment eher unattraktiv. Die von der Regulierung vorgegebenen Preismechanismen sorgen für geringe Margen, während die nötige Bevorratung eine hohe Kapitalbindung bedingt. Mit einem innovativen Konzept ist Medios in den letzten vier Jahren in die Nische vorgestoßen. Die Berliner bündeln den Bedarf, verhandeln mit den Herstellern attraktive Rabatte (im Rahmen der regulatorischen Grenzen) und können so ihren Kunden bessere Konditionen bieten. Mittlerweile bedient Medios Pharma, eine Tochter der AG, ca. 100 Apotheken und erzielte im letzten Jahr bei einem Umsatz von 127,5 Mio. Euro ein EBIT von 3,9 Mio. Euro.

Medios konnte bei der Markterschließung auf eine langjährige Expertise im Bereich der patientenindividuellen Medikationen zurückgreifen, die einen Teilbereich der Specialty-Pharma-Arzneimittel ...

