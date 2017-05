Das spanische Software-Unternehmen Amadeus IT Group SA begab am Freitag eine EUR 500 Mio. Anleihe bei MS+17 BP (2 Jahre; Baa2/BBB). Unterdessen beabsichtigt das schwedische Immobilienunternehmen Akelius Residential Property AB eine EUR Senior Unsecured Anleihe im Benchmarkformat (Laufzeit bis Februar 2025; erwartetes Rating BBB-) zu emittieren. Ab Mittwoch finden hierfür Treffen mit Anleiheinvestoren statt. Bei den Financials begab Societe Generale SA eine EUR 1 Mrd. schwere Senior Non- Preferred Anleihe. Das variabel verzinste Papier wurde bei 3mE+80 BP und einer Laufzeit von 7 Jahren emittiert (erwartete Ratings: Baa3/BBB+/A). Ratings: S&P erhöhte das Rating von Atlantica Yield PLC (vormals Abengoa Yield) um eine Stufe auf BB- und versah dieses mit einem stabilen Ausblick...

