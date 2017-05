Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Nach der weltweiten Cyberattacke läuft die Jagd nach den Hintermännern international auf Hochtouren. Nach jüngsten Zahlen der europäischen Polizeibehörde Europol vom Sonntag waren mehr als 200.000 Ziele in "mindestens 150 Ländern" von der Schadsoftware betroffen. Europol stockte seine Ermittlergruppe auf. Mit Arbeitsbeginn am Montag wurde eine weitere Verbreitung des Virus befürchtet. Das Virus "WannaCry" hatte seit Freitag weltweit Computer lahmgelegt und zahllose Unternehmen und Behörden blockiert. Am Samstag veröffentlichte Microsoft für seine Nutzer eine Anleitung zum Schutz ihrer Systeme und ging nach eigenen Angaben außerdem den "äußerst ungewöhnlichen Schritt", ein Sicherheitsupdate für ältere Windows-Versionen wie Windows XP bereitzustellen, die normalerweise nicht mehr gewartet werden. Das neue Windows 10 war nicht betroffen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) rief Computerbesitzer dazu auf, die von Microsoft angebotenen Updates zu installieren. Das Virus könne sich ohne Zutun der Nutzer von Rechner zu Rechner weiterverbreiten.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Empire State Manufacturing Index Mai PROGNOSE: +7,0 zuvor: +5,2

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.392,60 +0,16% Nikkei-225 19.843,02 -0,21% Hang-Seng-Index 25.285,78 +0,51% Kospi 2.236,05 -2,19% Shanghai-Composite 3.089,47 +0,19% S&P/ASX 200 5.825,60 -0,19%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien zu Wochenbeginn. In Schanghai werden etwas schwächer als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten vom Markt in den Hintergrund gedrängt, der Schanghai-Composite legt leicht zu. Die Industrieproduktion erhöhte sich im April um 6,5 Prozent, nach 7,5 Prozent im März. Die Prognose der Analysten hatte allerdings auf eine Zunahme um 7,0 Prozent gelautet. Zudem blieb auch der Einzelhandelsumsatz mit einem Plus von 10,7 Prozent leicht unter dem Vormonatswert. "Das Wachstum hat sich leicht abgeschwächt, was sich in den kommenden Quartalen fortsetzen dürfte", so Ökonom Zhou Hao von der Commerzbank. Der Teilnehmer geht davon aus, dass das Wachstum im Auftaktquartal 2017 bereits seinen Höhepunkt gesehen hat. Mit einer deutlichen Abschwächung des Wachstums im laufenden Jahr rechnet Volkswirt Liu Xuezhi von der Bank of Communications allerdings nicht. Vor allem die geplanten Infrastruktur-Ausgaben der Regierung dürften sich als Stütze erweisen. In Japan, Australien und Malaysia geht es dagegen nach unten. Hier wird auf einen leichten Risk-Off-Modus bei den Anlegern verwiesen. Auslöser seien die weltweite Cyber-Attacke und der Test einer neuen Rakete durch Nordkorea am Wochenende. "Die Bereitschaft zu Abgaben ist aber nicht besonders ausgeprägt", sagt Devisen-Stratege Masashi Murata von Brown Brothers Harriman. Die Nintendo-Aktie ist zu Wochenbeginn auf ein neues Jahreshoch gesprungen. Der Spielehersteller will eine Smartphone-Version des Blockbuster-Spiels "The Legend of Zelda" herausbringen. Von den insgesamt 19 Versionen des Spiels sind bislang rund 75 Millionen Kopien verkauft worden.

US-NACHBÖRSE

Wenig Bewegung gab es im nachbörslichen Handel am Freitag. Im Fokus standen vor allem Technologiewerte mit der Cyber-Attacke am Wochenende. Für die Aktie von Microsoft ging es bis 19.43 Uhr Ortszeit auf nasdaq.com um 0,1 Prozent auf 68,45 Dollar nach oben. Microsoft hatte im März einen Software-Patch rausgegeben, der den Mechanismus der Weiterverbreitung der Schadsoftware verhindert. Doch Experten zufolge wurde der Patch auf vielen Computern noch nicht aufgespielt. Nur wenig verändert zeigten sich nach der Schlussglocke die Aktien von Facebook und der Google-Mutter Alphabet. Die Papiere von Twitter legten um 0,3 Prozent auf 18,67 Dollar zu.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.896,61 -0,11 -22,81 5,74 S&P-500 2.390,90 -0,15 -3,54 6,79 Nasdaq-Comp. 6.121,23 0,09 5,27 13,71 Nasdaq-100 5.686,81 0,22 12,59 16,93 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 776 Mio 862 Mio Gewinner 1.305 1.137 Verlierer 1.676 1.832 Unverändert 107 120

Sorgen um die Kauflaune in den USA haben am Freitag an der Wall Street für leichte Abgaben gesorgt. Schwache Geschäftszahlen einiger Einzelhandelsunternehmen hatten bereits am Vortag erste Warnsignale ausgesendet. Dies setzte sich zum Wochenausklang dann mit den Quartalsergebnissen von J.C. Penney fort. Zudem blieben die Daten zum Umsatz der Branche im April hinter den Erwartungen zurück. Der Preisauftrieb war im April moderat und dürfte die Konsumfreude daher kaum gedämpft haben. Dagegen hat sich die Stimmung der US-Verbraucher im Mai stärker als erwartet aufgehellt. Im ersten Quartal schrumpfte bei J.C. Penney der bereinigte Umsatz unerwartet deutlich um 3,5 Prozent. Da nützte es auch nichts, dass das Unternehmen auf bereinigter Basis wider Erwarten ein positives Ergebnis je Aktie auswies und an seinen Umsatzerwartungen für dieses Jahr festhielt: Die Aktie sackte um 14 Prozent ab und schloss mit 4,48 Dollar auf einem Allzeittief. Die Aktien von General Electric litten unter einem negativen Analystenkommentar. Die Deutsche Bank empfiehlt die Titel nun zum Verkauf und hat das Kursziel auf 24 von 28 Dollar nach unten genommen. Die Papiere verloren 2,1 Prozent auf 28,27 Dollar.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,33 -6,3 2,39 -11,8 30 Jahre 2,99 -3,6 3,03 -7,8

Die mehrheitlich schwächer als erwartet ausgefallenen US-Daten sorgten am US-Anleihemarkt für steigende Notierungen. Hier wurde vor allem auf die unter der Erwartung liegende Kernrate der Verbraucherpreise verwiesen. Die Rendite zehnjähriger Titel fiel um 6 Basispunkte auf 2,33 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:04 Uhr % YTD EUR/USD 1,0932 -0,0% 1,0933 1,0866 +3,9% EUR/JPY 123,95 +0,1% 123,79 123,44 +0,8% EUR/GBP 0,8470 -0,1% 0,8481 0,8445 -0,6% GBP/USD 1,2907 +0,1% 1,2892 1,2864 +4,6% USD/JPY 113,39 +0,1% 113,22 113,62 -3,0% USD/KRW 1124,75 +0,1% 1123,40 1126,97 -6,8% USD/CNY 6,9000 +0,0% 6,8994 6,9029 -0,7% USD/CNH 6,8999 +0,0% 6,8982 6,9037 -1,1% USD/HKD 7,7913 -0,0% 7,7930 7,7929 +0,5% AUD/USD 0,7396 +0,0% 0,7393 0,7398 +2,5%

Der US-Dollar rutschte ab, nachdem die Verbraucherpreise und Einzelhandelsumsätze in den USA die Konsensschätzungen von Volkswirten verfehlt haben. Die Daten hätten die Erwartungen an eine Zinserhöhung der US-Notenbank im kommenden Monat etwas gedämpft, hieß es. Laut Daten der CME Group wird die Wahrscheinlichkeit eines solchen Schritts im Juni nun nur noch mit 78,5 Prozent eingepreist, am Donnerstag waren es 88 Prozent. Der Euro lag im späten US-Handel bei 1,0929 Dollar. Vor der Veröffentlichung der Konjunkturdaten notierte er bei etwa 1,0890 Dollar. Im asiatischen Handel gab es nur wenig Bewegung am Devisenmarkt.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,90 48,17 +1,5% 0,73 -13,9% Brent/ICE 51,57 50,84 +1,4% 0,73 -12,0%

Der Ölmarkt zeigte sich volatil. Baker Hughes hatte für die abgelaufene Woche einen erneuten Anstieg der Förderstellen in den USA vermeldet - bereits die 17. Woche in Folge. Dies rückte die Sorgen um ein weiter steigendes Ölangebot wieder in den Fokus. Es herrschte zudem weiter Verunsicherung vor dem Opec-Treffen am 25. Mai, ob das Kartell die im November beschlossenen Fördermengenbegrenzungen ausdehnen wird. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI schloss zum US-Settlement kaum verändert bei 47,84 Dollar. Für Brent ging es um 0,1 Prozent auf 50,84 Dollar nach oben. In Asien legten die Ölpreise am Montag kräftig zu. Saudi-Arabien und Russland wollen die Förderkürzungen um neun Monate verlängern. Damit seien die Chancen für eine nachhaltige Stabilisierung der Preise vergleichsweise gut, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.231,44 1.228,80 +0,2% +2,64 +7,0% Silber (Spot) 16,56 16,46 +0,6% +0,10 +4,0% Platin (Spot) 927,25 922,10 +0,6% +5,15 +2,6% Kupfer-Future 2,52 2,52 +0,1% +0,00 +0,3%

Vor dem Hintergrund der gedämpften Stimmung am Aktienmarkt waren sogenannte "sichere Häfen" gesucht. Der Goldpreis erhöhte sich zum US-Settlement um weitere 0,3 Prozent auf 1.228 Dollar je Feinunze und legte damit bereits den dritten Handelstag in Folge zu. Gestützt wurde diese positive Entwicklung auch von einem schwächeren Dollar. Im asiatischen Handel bauten die Goldpreise mit einer leicht gestiegenen Risiko-Aversion der Anleger weiter zu.

MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR

KONJUNKTUR CHINA

