Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Auf Rot-Grün könnte Schwarz-Gelb folgen: Die CDU geht als klarer Sieger aus der Wahl in Nordrhein-Westfalen hervor und könnte nun eine Koalition mit der FDP bilden. Allerdings verfügen die beiden Parteien nur über eine hauchdünne Mehrheit, möglich wäre auch eine große Koalition. Die Sozialdemokraten stürzten gut vier Monate vor der Bundestagswahl auf einen historischen Tiefstand in NRW, Ministerpräsidentin Hannelore Kraft trat von allen Parteiämtern zurück.

Großer Gewinner der Wahl ist CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet, der Kraft nun als Ministerpräsident ablösen dürfte. Seine Partei verbesserte sich laut vorläufigem Ergebnis um fast sieben Punkte auf 33 Prozent. Die SPD sackte hingegen um fast acht Punkte auf 31,2 Prozent ab. Für die Sozialdemokraten ist das Ergebnis im bevölkerungsreichsten Bundesland nach den Wahlen im Saarland und in Schleswig-Holstein die dritte Schlappe vor der Bundestagswahl.

Die FDP wurde drittstärkste Kraft mit 12,6 Prozent. Die AfD erzielte auf Anhieb 7,4 Prozent, die Rechtspopulisten zogen damit in das 13. Landesparlament in Folge ein. Die Grünen verloren knapp fünf Punkte und landeten bei 6,4 Prozent. Die Linke konnte ihr Ergebnis von 2012 zwar annähernd verdoppeln, verpasste mit 4,9 Prozent aber den Einzug in den Landtag.

Ein Bündnis aus CDU und FDP würde laut vorläufigem Ergebnis genau über die für eine absolute Mehrheit benötigte Mindestanzahl von 100 Sitzen verfügen. Neben einer großen Koalition wären auch zwei Dreierbündnisse möglich. Doch die Grünen hatten einer Jamaika-Koalition mit CDU und FDP vor der Wahl eine Absage erteilt. Die Liberalen schlossen ihrerseits eine Ampelkoalition mit SPD und Grünen aus.

TAGESTHEMA II

Nach der weltweiten Cyberattacke läuft die Jagd nach den Hintermännern international auf Hochtouren. Nach jüngsten Zahlen der europäischen Polizeibehörde Europol vom Sonntag waren mehr als 200.000 Ziele in "mindestens 150 Ländern" von der Schadsoftware betroffen. Europol stockte seine Ermittlergruppe auf. Mit Arbeitsbeginn am Montag wurde eine weitere Verbreitung des Virus befürchtet. Das Virus "WannaCry" hatte seit Freitag weltweit Computer lahmgelegt und zahllose Unternehmen und Behörden blockiert.

Bei den Opfern der Cyberattacke handele sich "insbesondere um Unternehmen", sagte Europol-Chef Rob Wainwright dem britischen Sender ITV. "Wir führen jährlich Gegenmaßnahmen gegen rund 200 Cyberattacken aus, aber so etwas haben wir noch nicht gesehen."

In Deutschland waren unter anderem die Deutsche Bahn und der Logistikkonzern Schenker betroffen. Opfer des laut Europol "wahllosen" Angriffs waren auch der französische Autobauer Renault, der spanische Telefon-Riese Telefonica sowie Ministerien, Banken und Eisenbahn in Russland. Ein weiterer Angriffsschwerpunkt lag offenbar in Indien.

Am Samstag veröffentlichte Microsoft für seine Nutzer eine Anleitung zum Schutz ihrer Systeme und ging nach eigenen Angaben außerdem den "äußerst ungewöhnlichen Schritt", ein Sicherheitsupdate für ältere Windows-Versionen wie Windows XP bereitzustellen, die normalerweise nicht mehr gewartet werden. Das neue Windows 10 war nicht betroffen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) rief Computerbesitzer dazu auf, die von Microsoft angebotenen Updates zu installieren. Das Virus könne sich ohne Zutun der Nutzer von Rechner zu Rechner weiterverbreiten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Grammer AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Amberg

07:00 LU/Stabilus SA, Ergebnis 2Q, Luxemburg

07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Salzgitter

07:30 DE/WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt

07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1Q, Bergisch Gladbach

08:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 1Q, Karlsruhe

08:00 DE/Tui AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Hannover

08:00 DE/Adler Real Estate AG, Ergebnis 1Q, Hamburg

08:30 DE/Solarworld AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Bonn

14:00 DE/Siemens AG, Capital Market Days Siemens Healthineers

Im Laufe des Tages:

- DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1Q, Stuttgart

- Folgende Index-Änderung wird mit Handelsbeginn wirksam:

SMI

+ NEUAUFNAHME

- Sika

+ AUSGESCHIEDEN

- Syngenta

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende BASF 3,00 EUR Fresenius SE 0,62 EUR Prosiebensat.1 1,90 EUR Klöckner & Co 0,20 EUR Cenit 1,00 EUR Nexus 0,15 EUR Technotrans 0,55 EUR Air Liquide 2,60 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Empire State Manufacturing Index Mai PROGNOSE: +7,0 zuvor: +5,2

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 SK/Auktion 1,375-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2027 Auktion 1,625-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2031 (Volumen offen)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.392,60 +0,16% Nikkei-225 19.844,75 -0,20% Shanghai-Composite 3.090,81 +0,24% INDEX zuletzt +/- % DAX 12.770,41 +0,47% DAX-Future 12.783,50 +0,30% XDAX 12.781,43 +0,32% MDAX 24.946,80 +0,16% TecDAX 2.210,43 +2,95% EuroStoxx50 3.637,52 +0,39% Stoxx50 3.270,89 +0,61% Dow-Jones 20.896,61 -0,11% S&P-500-Index 2.390,90 -0,15% Nasdaq-Comp. 6.121,23 +0,09% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,90 +48

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer ersten Attacke auf den oberen Rand der Konsolidierungs-Range rechnen Händler zum Wochenauftakt. "Der DAX steht vor neuen Rekorden", sagt ein Marktteilnehmer. "Das Umfeld stimmt", meint er: Der Euro steht stabil über 1,09 Dollar und verteidigt damit die jüngsten Gewinne, der Ölpreis liegt weiter auf Erholungskurs, und das Wahlergebnis in Nordrhein-Westfalen deute auf eine Fortsetzung der Relativen Stärke des DAX hin. Impulse könnten weiterhin von der Bilanzsaison ausgehen. Unter den einzelnen Sektoren könnten Ölaktien davon profitieren, dass Saudi-Arabien und Russland die Förderkürzungen um neun Monate verlängern wollen. "Die Statements deuten auf Konsens zwischen dem größten Opec- und dem größten Nicht-Opec-Mitglied hin", sagt ein Marktteilnehmer. Damit seien die Chancen für eine nachhaltige Preisstabilisierung vergleichsweise gut. Daneben rückt die Cyber-Attacke Technologie-Titel weiter in den Blick des Markts. "Profitieren dürfte alles, was mit IT-Sicherheit zu tun hat", sagt ein Händler. "Gefragt dürften neben den direkten Anbietern von Sicherheits-Software die Aktien IT-Dienstleister sein", so der Marktteilnehmer.

Rückblick: Etwas fester - Die im Zuge der Berichtssaison ausgewiesenen starken Unternehmensgewinne und geringere politische Risiken veranlassten die Anleger dazu, ihr Geld an den europäischen Börsen zu investieren. Laut einer Studie von BoA-Merrill Lynch verzeichneten die Aktienmärkte in Europa in der abgelaufenen Woche die höchsten Zuflüsse aller Zeiten. Im Fokus standen Medienaktien, die im Schnitt um 1,1 Prozent zulegten. Vivendi bietet dort für Havas. Für Havas ging es um 9,2 Prozent nach oben. Vivendi meldete zudem für das erste Quartal einen Umsatzanstieg um 3,2 Prozent und ein bereinigtes Ergebnisplus von 57 Prozent, die Aktie stieg um 4,7 Prozent. Nach den Quartalszahlen der Stahlgrößen Thyssenkrupp und Arcelormittal ging es mit den Aktien um 4,1 Prozent und 8 Prozent abwärts. Thyssen hob zwar die Prognose für das operative Ergebnis auf 1,8 von 1,7 Milliarden Euro an, allerdings erwartet der Konzern nun im Gesamtjahr einen negativen Cashflow im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich rechnet. Bisher hatte Thyssen einen leicht positiven Wert erwartet. Der Kursverlust von Arcelormittal - trotz überraschend guter Gewinnkennziffern - war nach Meinung der Berenberg-Analysten Ausdruck von Befürchtungen, dass das Ertragsniveau des ersten Quartals nicht zu halten sein wird. Richemont fielen nach enttäuschenden Quartalszahlen um 5 Prozent zurück; Swatch büßten im Gefolge 3,9 Prozent ein.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Angeführt wurde der DAX von Deutsche Telekom, die um 4,9 Prozent zulegten nach einem Medienbericht, wonach Softbank einen weiteren Versuch zur Übernahme der US-Tochter T-Mobile gestartet haben soll. Im TecDAX stiegen Drillisch um 11,6 und United Internet um 13,9 Prozent. Drillisch will sich mit der United-Internet-Tochter 1&1 Telecommunication zusammentun und sich im Zuge dessen auch von United Internet übernehmen lassen. Deutsche Wohnen (plus 0,9 Prozent) ist mit deutlichem Wachstum ins neue Jahr gestartet. Der Energieversorger Innogy (minus 1 Prozent) bewertet die Zukunft seiner britischen Tochter skeptisch. Für das laufende Jahr erwarten die Essener kein positives operatives Ergebnis aus Großbritannien.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr): +0,1% auf 12.781 Punkte

