FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Montag mit leichten Kursverlusten in die neue Handelswoche gestartet. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,06 Prozent auf 160,83 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 0,40 Prozent.

Im weiteren Tagesverlauf rechnen Marktbeobachter zunächst mit einem eher impulsarmen Handel am Rentenmarkt. In der Eurozone stehen nur wenige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an.

Erst am Nachmittag könnten neue Konjunkturdaten aus den USA wieder für mehr Bewegung sorgen. Auf dem Programm stehen unter anderem Stimmungsdaten aus der US-Industrie./jkr/fbr

ISIN DE0009652644

AXC0067 2017-05-15/08:31