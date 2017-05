Im Gegensatz zu 3D-Flash-Lidar basiert bislang existierende Lasersensorik in der Regel auf sequenziell abtastenden Signalen, die durch mechanische Bewegung des Impulsgebers erzeugt werden. Continental entwickelt mit der hochauflösenden 3D-Flash-Lidar-Technologie (LiDAR: Light Detection And Ranging) eine Lösung zur Serienreife, die völlig auf mechanisch bewegte Komponenten verzichtet und zudem direkt ein dreidimensionales Bild der Fahrzeugumgebung erzeugt. In Fahrversuchen konnte nachgewiesen werden, dass sich die patentierten Lasersensoren für den Einsatz in hochautomatisierten Straßenfahrzeugen (SAE Level 3-4) eignet.

Sensorkonzepte für automatisiertes Fahren

Die gesamte Automobilindustrie arbeitet mit Hochdruck daran, die Vision vom selbstfahrenden Automobil zu realisieren. Die Umsetzung erfolgt dabei schrittweise, indem der Grad der Automatisierung stufenweise erhöht wird. Als Maß für den Automatisierungsgrad hat sich die in der SAE-Norm J3016 beschriebene Fünf-Stufen-Systematik bewährt. Es gilt als Konsens in der gesamten Industrie, dass ab Level 3 (hochautomatisiertes Fahren) neue, besonders robuste Sensorkonzepte erforderlich sind, die dazu in der Lage sind, jederzeit und bei allen ...

