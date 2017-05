Bad Marienberg - Im Jahr 2015 lag die Geburtenrate in Deutschland bei 1,50 Kindern je Frau, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Das war zwar der höchste Wert seit der Wiedervereinigung, aber weiterhin weniger als der EU-Durchschnitt, der bei 1,58 Kindern je Frau lag.

Den vollständigen Artikel lesen ...