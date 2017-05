Zürich - 2016 verkauften digitec.ch und galaxus.ch knapp viermal so viele Smartwaches wie 2014. Und 2017 geht es mit hohem Wachstum weiter. Immer mehr kommen Frauen und speziell auch ältere Käufer auf den Geschmack. Die trendigen Modelle sind unterdessen teurer geworden.

Smartwatches haben sich vom Nerd-Gadget zum Trend-Accessoire gewandelt. Dass die Geräte im Massenmarkt angekommen sind, zeigen die Verkaufszahlen: Die Onlineshops digitec und Galaxus haben 2016 gut 3,6 Mal so viele Smartwatches verkauft wie 2014. Das starke Weihnachtsgeschäft 2016 hallt zudem im laufenden Jahr nach: In den ersten drei Monaten lag das Umsatzwachstum im Vorjahresvergleich bei über 20 Prozent. Den wachsenden Umsatz-Kuchen teilen sich unterdessen immer mehr Anbieter mit einer immer breiteren Palette an Geräten: digitec und Galaxus haben ihr Smartwatch-Sortiment von nicht einmal zehn Uhren im März 2014 auf mittlerweile über 200 vergrössert.

2016 erzielten digitec und Galaxus mit Smartwatches einen Franken-Umsatz im mittleren einstelligen Millionen-Bereich.

Starker Auftakt ins 2017

Der Smartwatch-Verkauf folgt einem saisonalen Muster: Besonders gut läuft das Geschäft im November und Dezember. Smartwatches sind also beliebte Weihnachtsgeschenke. Verkaufstreibend wirken auch die jeweils neusten Modelle: Die Umsatzstärke des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...