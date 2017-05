FRANKFURT (Dow Jones)--Der Touristikkonzern Tui hat im zweiten Geschäftsquartal seinen operativen Verlust ausgeweitet. In den drei Monaten von Januar bis März lag das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITA) in den fortzuführenden Geschäftsbereichen bei minus 154 Millionen Euro, nach minus 126 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Dazu trug auch der spätere Termin der Osterfeiertage und damit der Osterferien bei, die in diesem Jahr im April lagen. Der Umsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen stieg um 4,4 Prozent auf rund 3,1 Milliarden Euro.

Die Jahresprognose für das fortzuführende Geschäft bestätigte TUI. Der Umbau des Konzerns gehe zügig voran, Wachstumsmotor seien die eigenen Hotel- und Kreuzfahrtenmarken, teilte der Konzern mit. Für das bis 30. September laufende Geschäftsjahr 2016/17 rechnet Tui mit einem Wachstum des bereinigten EBITA um mindestens 10 Prozent.

Der Ausblick berücksichtigt nicht die Auswirkungen der Joint-Venture-Verhandlungen für Tuifly sowie Veräußerungsgewinne für Travelopia und eventuell Hapag-Lloyd. Tui bringt die Fluggesellschaft Tuifly in einen Airlineverbund mit Etihad und der ehemaligen Air-Berlin-Tochter Niki ein. Die Spezialisten-Sparte Travelopia verkauft Tui für umgerechnet 381 Millionen Euro an den US-Investor KKR.

Im Halbjahr stiegen die Einnahmen um 3,3 Prozent auf 6,382 Milliarden Euro. Der Konzernverlust nach Dritten verringerte sich auf 362,9 Millionen Euro von 448,9 Millionen im Vorjahreszeitraum. Dabei verringerte sich sowohl der Verlust aus fortzuführenden als auch aus aufgegebenen Geschäftsbereichen.

Die aktuellen Buchungen für die Sommersaison liegen im Rahmen der Erwartungen, wie der Konzern bereits Ende März mitteilte. Die starke Nachfrage nach Griechenland, Spanien, den Kapverden, Zypern und den Fernreisezielen wie die Karibik gleicht die niedrigeren Buchungen für die Türkei und Ägypten aus.

