SES-10, der erste Satellit, der an Bord der flugerprobten Trägerrakete SpaceX ins All befördert wird, stellt Direktempfangsdienste für private Haushalte, Enterprise Services und Mobilitätsdienste bereit

SES (Euronext Paris:SESG) (LuxX:SESG) meldete heute, dass der SES-10-Satellit auf 67 Grad West inzwischen vollständig betriebsbereit ist und die florierenden Märkte in der Region Lateinamerika bedienen wird.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170514005070/de/

The successful launch of SES-10 on SpaceX's first ever mission using a flight-proven rocket serving Latin America for direct-to-home broadcasting as well as enterprise and mobility services- Credit: SpaceX