Mit einem recht freundlichen Gesicht verabschiedeten sich die meisten Börsen rund um den Globus in das Wochenende. Während die amerikanischen Börsen kaum nennenswerte Bewegungen erzielten, konnte der deutsche Leitindex DAX knapp unter der am vergangenen Dienstag erreichten Bestmarke schließen. Keine Impulse kam am Freitag von der Konjunkturseite. Auch der österreichische Leitindex ATX konnte am Freitag leicht zulegen. Von den Anlegern relativ gut aufgenommen wurden die Zahlen der österreichischen Post (+0,92 %). Deutliche Verluste gab es nach dem starken Anstieg der vergangenen Handelstage in RHI (-2,73 %). Die asiatischen Börsen starten mit gemischten Vorzeichen in die neue Handelswoche. Währen der japanische Leitindex Nikkei...

