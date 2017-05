DAX - Allzeithoch im Blick (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Aufwärts/Seitwärts Der DAX lief am Freitag nach einer etwas schwächeren Eröffnung zunächst lange seitwärts. Im späten Handel kam Kaufinteresse auf. Der Dax überwand seinen kurzfristigen Abwärtstrend und legte im nachbörslichen Handel weiter zu. Auch heute Morgen eröffnete er mit leichten Gewinnen. Damit nähert der DAX sich dem Hoch vom 05. Mai 2017 wieder an. Damals hatte er im nachbörslichen Handel ein Hoch bei 12.842 Punkten erzielt. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8:20 Uhr) Der DAX sollte zunächst noch bis ca. 12.842 Punkte ansteigen. Dort könnte es dann zu einem Rücksetzer kommen, in dessen Verlauf das heutige...

