NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Eine Kaufempfehlung der US-Investmentbank Goldman Sachs könnte der Kursrally von Infineon am Montag frischen Schwung verleihen. Die Papiere stiegen am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 1,16 Prozent auf 19,26 Euro. Auf Xetra würden sie damit genau auf ihr Mehrjahreshoch von Anfang April klettern. Die Aktien des Chipherstellers profitieren schon seit geraumer Zeit von einem positiven Branchenumfeld und gut laufenden Geschäften mit der Autoindustrie. Auf Sicht von zwölf Monaten zählen die Papiere mit einem Plus von rund 58 Prozent zu den Favoriten im Dax . Zuletzt war die Kursrally aber ins Stocken geraten. Anfang Mai hatte das Unternehmen mit den Zahlen für das zweite Geschäftsquartal die hohen Erwartungen der Anleger etwas enttäuscht.

Goldman-Sachs-Analyst Alexander Duval hob nun aber seine Gewinnerwartungen an und schraubte das Kursziel um 3 auf 22 Euro nach oben. Angesichts des Kurspotenzial stufte er die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hoch. Am Markt würden das Wachstumspotenzial und der Wert des Konzerns angesichts der laufenden Branchenkonsolidierung nicht hoch genug eingeschätzt, schrieb der Experte in einer Studie. Er verwies auf technologische Vorteile und sich verbessernde Autotrends./mis/fbr

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006231004

AXC0073 2017-05-15/08:54