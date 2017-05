IRW-PRESS: European Lithium Ltd.: European Lithium unterzeichnet verbindliche Absichtserklärung (Term Sheet) mit chinesischem Lithiumproduzenten

Eckdaten

- Führender chinesischer Lithiumproduzent Shandong RuiFu Lithium Co. Ltd wird erster Abnahmepartner und übernimmt 6 % des Spodumenkonzentrats aus dem Lithiumprojekt Wolfsberg - Im Rahmen des geplanten Abnahmeabkommens ist eine Liefermenge von bis zu 50.000 Tonnen Spodumenkonzentrat aus Wolfsberg vorgesehen - Shandong RuiFu ist ein renommierter Anbieter von Lithiumprodukten für die chinesische Batteriebranche und hat bereits Abnahmeverträge mit ASX-gelisteten Lithiumproduzenten wie Galaxy Resources und Pilbara Minerals unterzeichnet

European Lithium Limited (ASX:EUR, FRA:PF8)(das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es mit dem Abschluss einer Vereinbarung mit Shandong RuiFu Lithium Co., Ltd (Shandong) hinsichtlich der Abnahme von Spodumenkonzentrat aus dem im fortgeschrittenen Erschließungsstadium befindlichen Lithiumprojekt Wolfsberg (Wolfsberg) in Österreich (Abnahmevereinbarung) gemäß einer verbindlichen Absichtserklärung (Term Sheet) einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung dieses Projekts erzielen konnte.

Sobald die im Rahmen der verbindlichen Absichtserklärung vereinbarten Bedingungen erfüllt sind, wird Shandong in seiner Konzentratanlage mit der Analyse von Erzproben aus Wolfsberg beginnen. Innerhalb von 90 Tagen nach Unterzeichnung der Absichtserklärung wird dann eine formelle Abnahmevereinbarung geschlossen.

Shandong ist ein renommierter Anbieter von Lithiumprodukten und Rohstoffen und beliefert damit die wachstumsstarke chinesische Batteriebranche. Shandong hat zur Aufstockung seiner Liefermengen bereits Abnahmeverträge mit den an der Börse ASX gelisteten australischen Lithiumproduzenten Galaxy Resources und Pilbara Minerals unterzeichnet.

EUR Chairman Tony Sage erklärte: Dass wir uns einen Abnahmevertrag für das Konzentrat aus Wolfsberg mit einem chinesischen Abnahmepartner sichern konnten, ist ein bedeutender Meilenstein für das Unternehmen. Der frühzeitige Cashflow aus dem Konzentratverkauf unterstützt das Unternehmen bei seinen strategischen Bemühungen einer raschen Erschließung von Wolfsberg.

Tony Sage Nicht geschäftsführender Chairman European Lithium Limited

ENDE

ÜBER SHANDONG

Shandong RuiFu Lithium Co., Ltd. ist auf die Herstellung von Lithiumkarbonat aus Spodumen spezialisiert und hat seinen Firmensitz in der Stadt Taian in der chinesischen Provinz Shandong, an der Ostküste Chinas. Shandong hat im Oktober 2013 mit der Produktion von Lithiumkarbonat begonnen. Im Zuge der nachfolgenden Expansion und Inbetriebnahme weiterer Anlagen (der letzte Expansionsschritt erfolgte im August 2017) wird Shandong jährlich Lithiumprodukte im Umfang von 38.000 Tonnen produzieren und benötigt bei voller Auslastung etwa 320.000 Tonnen Spodumenkonzentrat pro Jahr.

Besuchen Sie die Webseite des Unternehmens und erfahren Sie mehr über das im fortgeschrittenen Erschließungsstadium befindliche Lithiumprojekt Wolfsberg in Österreich.

