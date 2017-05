Am vergangenen Freitag legte der DAX in den letzten Handelsstunden noch mal kräftig zu und schloss mit 12.770,41 Punkten nur knapp unter seinem Höchststand. Den größten Anteil an diesem Zuwachs hatte die Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750), die um 4,9 % auf 17,53 Euro zulegte.



Für ein so großes Unternehmen ist das schon eine ungewöhnlich starke Kursbewegung. Aber was waren die Gründe für diese erfreuliche Entwicklung?

Fusion in der Branche

Am Freitag gab der Internet- und Telekommunikationskonzern United Internet (WKN: 508903) bekannt, den Konkurrenten Drillisch (WKN: 554550) zu übernehmen. Für United Internet und seine prominente Marke 1&1 ist die Fusion deswegen ...

