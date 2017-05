Glatfelter (NYSE: GLT) gab heute bekannt, dass seine Dresdner Niederlassung als Teil der Composite Fibers Business Unit jüngst von dem größten russischen Wandverkleidungsproduzenten KOF Palitra höchste Anerkennung für Service-Excellence, gleichbleibend hohe Qualität und langjährige Kooperation erhalten hat. Glatfelter wurde diese Auszeichnung anlässlich des 15-jährigen Jubiläums von Palitra verliehen, das im letzten Monat in Moskau (Russland) gefeiert wurde. Die Auszeichnung würdigt die Premiumqualität, effiziente Konvertierbarkeit und die Gesamtkonsistenz der Wandverkleidungsvliesstoff-Substrate, die am Dresdner Standort von Glatfelter in Heidenau (Deutschland) produziert werden.

"Wir danken KOF Palitra für diese Auszeichnung und ihr anhaltendes Vertrauen in Glatfelter als Lieferant ihrer Wahl und gratulieren ihnen zu ihrem Jubiläum", so Mattis Gosmann, Vice President of Sales and Marketing bei Glatfelter Composite Fibers. "Diese zehnjährige Beziehung erfüllt uns mit besonderem Stolz und wir freuen uns nun auf die Fortführung dieser Kooperation in der Zukunft. Maßgeschneiderte Produkte in Kombination mit perfekter Qualität und einzigartigen Servicelösungen spielen eine entscheidende Rolle im Hinblick auf unsere Fähigkeit, KOF Palitra bedienen zu können."

Über Glatfelter

Glatfelter, weltweiter Lieferant von Spezialpapieren und Faserverbundwerkstoffen, bietet Innovationen, Service der Spitzenklasse und technisches Know-how aus über 150 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen mit Sitz in York im US-Bundesstaat Pennsylvania beschäftigt mehr als 4.300 Mitarbeiter und betreut Kunden in über 100 Ländern. Das Unternehmen betreibt Produktionsanlagen in Pennsylvania und Ohio. International ist Glatfelter mit Produktionsstätten in Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und auf den Philippinen sowie mit Vertriebsniederlassungen in China und Russland vertreten. Das Unternehmen erwirtschaftet einen Jahresumsatz von ca. 1,6 Mrd. US-Dollar. Die Stammaktien werden an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol GLT gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.glatfelter.com.

Über KOF Palitra

KOF Palitra ist der größte russische Produzent von Vinyl-Wandtapeten mit Produktions- und Lagerstätten in Balashikha in der Nähe von Moskau (Russland). Weitere Information erhalten Sie telefonisch unter der Nummer +7 (495) 771-6281 oder besuchen Sie unsere Website unter www.eng.kof-palitra.ru.

