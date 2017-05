Der an der US-Börse Nasdaq notierte chinesische Online-Handelsriese Alibaba wandelt auf den Spuren von amazon.com ... und das mit einem beeindruckenden Schritttempo. Denn Alibaba hat es geschafft, sich in diesem einerseits so umkämpften, andererseits von amazon.com so dominierten Markt in Windeseile zu einer festen Größe zu mausern. Dabei steigen die Umsätze im Eiltempo.

Den vollständigen Artikel lesen ...