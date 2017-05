Düsseldorf - In den USA konnten die Einzelhandelsumsätze im April "nur" ein Monatsplus von 0,4% abliefern, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Im Marktkonsens sei mit einem Plus von 0,6% gerechnet worden. Zu beachten bleibe aber, dass das Monatsminus im März von bisher 0,2% auf einen leichten Zuwachs um 0,1% nach oben revidiert worden sei. Nach dem nur mageren Plus beim privaten Verbrauch im Zeitraum von Januar bis März von annualisiert weniger als 1% sollte im laufenden Quartal ein Plus von knapp 3 % erzielbar sein. Diese Einschätzung bestätige auch das Umfrageergebnis der Universität Michigan zum US-Konsumentenvertrauen. Mit 97,7 Punkten im Mai sei der Vormonatswert um 0,7 Indexpunkte überboten worden, wobei vor allem die Erwartungskomponente habe zulegen können (von 87,0 auf 88,1 Punkte). Beim BIP-Momentum würden die Analysten nach dem schwachen Wert vom Jahresauftaktquartal (0,7%) für das 2. Quartal einen Rebound auf 3,2% erwarten.

