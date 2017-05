Bad Marienberg - Die One Square Advisory Services GmbH gibt in ihrer Funktion als Versammlungsleiter der für den 15. Mai 2017 einberufenen zweiten Gläubigerversammlung für die von der Laurèl GmbH emittierten Schuldverschreibungen 2012/2017 (ISIN DE000A1RE5T8/ WKN A1RE5T) (Laurèl Anleihe) bekannt, dass das nach § 15 Abs. 3 S. 2 2. HS SchVG für eine Beschlussfähigkeit erforderliche Quorum in Höhe von 25% der ausstehenden Schuldverschreibungen nicht erreicht wurde, so die One Square Advisory Services GmbH in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

