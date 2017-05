Der Energieversorger RWE (ISIN: DE0007037129) bestätigt seinen Ausblick für das Gesamtjahr und bekräftigt die angestrebte Dividende von 50 Cent für 2017. Beim derzeitigen Aktienkurs in Höhe von 15,60 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,20 Prozent. RWE hatte in diesem Jahr keine Dividende an die Stammaktionäre ausgeschüttet. Die Inhaber der Vorzugsaktien erhielten den satzungsgemäßen Vorzugsgewinnanteil von 13 Cent je ...

Den vollständigen Artikel lesen ...