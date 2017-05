Kann Martin Schulz die Bundestagswahl noch gewinnen? Für den SPD-Kanzlerkandidaten wird es jetzt ganz, ganz schwierig, meint ein Parteienforscher. Es zeichnet sich ab, dass sich auch CDU und FDP nicht ganz grün sind.

+++ 08.30 Uhr +++

Für Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) liegt der CDU-Sieg bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen in der SPD-Politik unter Hannelore Kraft begründet. Der entscheidende Punkt sei nicht, wer den besseren Wahlkampf gemacht habe, "sondern dass eine große Mehrheit den Eindruck hatte, dass NRW unter Wert regiert worden ist", sagte der CDU-Politiker am Montag im ARD-"Morgenmagazin".

Er wolle keine Manöverkritik für die SPD machen, viele Menschen fragten sich aber, wofür die Partei eigentlich stehe: "Ist sie denn gemeinsam stolz auf das, was die große Koalition unter Führung von Angela Merkel zustande gebracht hat oder ist sie der Auffassung, dass sie sich davon absetzen und gemeinsam mit der Linkspartei Opposition betreiben muss?", fragte Altmaier. Das sei aber nicht das Problem der CDU.

+++ 08.00 Uhr +++Nach dem schwachen Abschneiden ihrer Partei bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat SPD-Generalsekretärin Katarina Barley ein Nachsteuern beim zentralen

