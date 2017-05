FRANKFURT (dpa-AFX) - Gleich zum Handelsstart hat der Dax am Montag mit einem lockeren Sprung über die 12 800-Punkte-Hürde einen neuen Rekord aufgestellt. Händler verwiesen auf die Erholung der Ölpreise und insbesondere auf den Wahlsieg der CDU in Nordrhein-Westfalen, die den deutschen Leitindex bis auf 12 832 Punkte hochtrieben.

Wenige Minuten nach der Eröffnung gewann der Dax 0,32 Prozent auf 12 811,54 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg um 0,38 Prozent auf 25 042,23 Punkte und der TecDax rückte um 0,37 Prozent auf 2218,63 Zähler vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat hingegen mit plus 0,04 Prozent auf der Stelle.

Die Aussicht auf längere Förderkürzungen durch die Opec-Staaten stützen den Ölpreis. Der Wahlausgang in NRW trägt laut Händler Markus Müller vom Wertpapierdienstleister Steubing ein Übriges zur guten Stimmung am deutschen Markt bei. In der letzten Landtagswahl vor den Bundestagswahlen triumphierten CDU und FDP, während Rot-Grün eine schwere Schlappe einstecken musste./ck/stb

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

