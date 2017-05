Vor etwa einer Woche befassten wir uns mit dem Thema Bitcoin. Jedem Börsianer ist sicherlich die Kursentwicklung ins Auge gefallen, die bis zu diesem Zeitpunkt eine immense Rallye darstellte. Allein im Monat vor dem Artikel legte der Wert von Bitcoins rund 30 Prozent zu. Grund genug, die Frage gestellt zu haben, ob "Bitcoins nicht zu bremsen" sind. Der Kurs lief noch weiter, doch die Börsenwoche endete nicht mit neuen Rekorden. Was dahinter steckt und ob die Rallye nun bereits beendet sein kann, versuche ich hier zu skizzieren. Spannung pur und Bitcoin vor Entscheidung.

Chartexplosion von Bitcoin

Diese Art Chart kennen erfahrene Börsianer sicher noch aus den Blütezeiten des Neuen Marktes. Die Nachfrage ist viel größer als das Angebot und in vielen Medienkanälen (früher eher der Friseur, heute sind es Facebook-Gruppen) wird von der Leichtigkeit des Geldverdienens gesprochen. "Bitcoins sind das neue Gold" schreibt Die WELT zum Beispiel erst gestern wieder ausführlich (leider nur im Abobereich). Die Folge ist immer eine Art Fahnenstange, in der eine Kursexplosion stattfindet. Letztlich sind die Käufer am Top jedoch keine Investoren, sondern leichtgläubige und vielleicht auch von der Gier vergangener Kursentwicklungen angeheizte Neueinsteiger.

Wie schon in der Analyse "Bitcoin nicht zu bremsen?" vermerkt:

Einen Kauf in der aktuellen Situation halte ich für zu emotional. Daraus den Umkehrschluss zu ziehen, short gehen zu müssen, jedoch auch.

Der Wochenchart sah zum Zeitpunkt der Analyse am 04.05.2017 wie folgt aus:

Wochenchart Rückblick

Waren die 1.550 im Kurs von Bitcoin zu US-Dollar hier schon das Ende der Fahnenstange? NEIN! Der Kurs legte täglich weiter zu und näherte sich fast unaufhaltsam der runden Marke von 2.000 - im Hoch knapp 1.900 BTC/USD (wie die offizielle Abkürzung lautet). Im Jahresvergleich per Freitag, den 12. Mai sind genau 94 Prozent Wertsteigerung zu verzeichnen. Und damit läuft Bitcoin dem Asset Gold in der Entwicklung eindeutig den Rang ab.

Den vollständigen Artikel lesen ...