Chinas Industrieproduktion im April schwächer als erwartet

Nach einem starken Jahresstart hat sich die Aktivität in der Industrie in China abgekühlt. Die Industrieproduktion stieg im April um 6,5 Prozent nach 7,6 Prozent im März, wie das chinesische Statistikamt mitteilte. Ökonomen hatten mit einem Anstieg von 7,0 Prozent gerechnet. Gegenüber dem Vormonat stieg die Produktion um 0,56 Prozent nach 0,83 Prozent im Monat zuvor. Die Industrieproduktion ist ein guter Maßstab für das allgemeine Wirtschaftswachstum in China.

Saudi-Arabien und Russland einig über längere Öl-Förderbremse

Die Ölländer Saudi-Arabien und Russland haben sich auf eine Verlängerung der Förderbremse um neun Monate verständigt. Damit würde die Förderbremse, die zunächst bis Ende Juni dieses Jahres galt, bis zum März 2018 ausgedehnt. Der Vereinbarung muss noch die gesamte Organisation der Erdöl exportierender Länder (Opec) bei ihrem Treffen am 25. Mai zustimmen.

Hauchdünne Mehrheit für Schwarz-Gelb in Nordrhein-Westfalen

Auf Rot-Grün könnte Schwarz-Gelb folgen: Die CDU geht als klarer Sieger aus der Wahl in Nordrhein-Westfalen hervor und könnte nun eine Koalition mit der FDP bilden. Allerdings verfügen die beiden Parteien nur über eine hauchdünne Mehrheit, möglich wäre auch eine große Koalition. Die Sozialdemokraten stürzten gut vier Monate vor der Bundestagswahl auf einen historischen Tiefstand in NRW, Ministerpräsidentin Hannelore Kraft trat von allen Parteiämtern zurück.

Österreichische ÖVP bestimmt Außenminister Kurz zu neuem Parteivorsitzenden

Die konservative Österreichische Volkspartei (ÖVP) hat Außenminister Sebastian Kurz zum neuen Parteivorsitzenden bestimmt und sich für vorgezogene Parlamentswahlen ausgesprochen. Der erste Schritt sei, zusammen mit dem Koalitionspartner SPÖ vorgezogene Neuwahlen vorzuschlagen, sagte Kurz in Wien. Der bisherige ÖVP-Chef und Vize-Kanzler Reinhold Mitterlehner hatte am Mittwoch seine Ämter niedergelegt.

Parteiübergreifende Kritik an Trumps Drohung gegen Ex-FBI-Chef Comey

US-Präsident Donald Trump steht nach der umstrittenen Entlassung von FBI-Chef James Comey weiter unter Druck. Führende Demokraten und Republikaner riefen Trump am Sonntag dazu auf, möglicherweise aufgezeichnete Gespräche mit Comey nicht unter Verschluss zu halten. Falls es solche Mitschnitte gebe, müsse der Präsident diese "sofort aushändigen", sagte der Oppositionschef im Senat, Chuck Schumer, dem Sender CNN. "Sie zu zerstören wäre ein Gesetzesverstoß."

Tillerson erteilt "Neubeginn" in den Beziehungen zu Moskau klare Absage

US-Außenminister Rex Tillerson hat einem "Neubeginn" in den Beziehungen zu Russland eine klare Absage erteilt. Es gebe keinen "Schlussstrich", sagte Tillerson dem Sender NBC. "Wir starten mit dem Stand, an dem wir sind", fügte Tillerson hinzu, - "mit allen Problemen, die dazugehören, wir werfen sie nicht über Bord".

China warnt vor Abschottung und Protektionismus in der Handelspolitik

Chinas Präsident Xi Jinping hat vor Abschottung und Protektionismus in der internationalen Handelspolitik gewarnt. Die Globalisierung bekomme gerade "viel Gegenwind", sagte Xi am Montag bei einem Gipfeltreffen zur "Neuen Seidenstraße" in Peking. Ziel müsse stattdessen eine "größere Offenheit und Kooperation" sein. Kein Land der Welt könne die Herausforderungen allein bewältigen "und die Probleme der Welt alleine lösen", sagte Xi.

Staatsmedien: Nordkorea setzte bei jüngstem Test neuen Raketentyp ein

Nordkorea hat Details zu seinem jüngsten Raketenabschuss bekanntgegeben. Die Armee habe am Sonntag eine "neu entwickelte ballistische Mittel-/Langstrecken-Rakete" vom Typ Hwasong-12 getestet, teilte die amtliche Nachrichtenagentur KCNA mit. Staatschef Kim Jong Un habe den Abschuss der Rakete persönlich überwacht.

China Einzelhandelsumsatz Apr +10,7% gg Vorjahr

China Einzelhandelsumsatz Apr +0,79% gg Vormonat

Thailand BIP 1Q +3,3% gg Vorjahr (PROG +3,2%)

Thailand BIP saisonbereinigt 1Q +1,3% gg Vorquartal (PROG +1,2%)

Indonesien Exporte Apr 13,17 Mrd USD

Indonesien Importe Apr 11,93 Mrd USD

Indonesien Handelsbilanz Apr Überschuss 1,24 Mrd USD (PROG Überschuss 1,03 Mrd USD)

