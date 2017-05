Die Homann Holzwerkstoffe GmbH begibt eine neue Unternehmensanleihe 2017/22 (WKN A2E4NW) mit einem Volumen von bis zu 50 Millionen Euro und einem Minedestvolumen von 35 Millionen Euro. Die Laufzeit der Anleihe beträgt fünf Jahren und der Zinskupon, der am Ende der Angebotsfrist voraussichtlich am 12. Juni 2017 endgültig festgelegt werden soll, liegt zwischen 5,25 und 6,00 Prozent p.a.

Das Angebot setzt sich aus mehreren Teilen zusammen: Zunächst wird es ein Umtauschangebot an die Inhaber der ersten Homann-Anleihe 2012/17 geben, danach folgt ein öffentliches Angebot. Der neue Homann-Bond 2017/22 ist voraussichtlich die erste Anleihe-Neuemission im neuen Börsensegment Scale der Börse Frankfurt. Die Emissionsmittel dienen zusammen mit Bankenfinanzierungen in erster Linie der Refinanzierung der Anleihe 2012/17.

Umtauschangebot vom 15.05 bis 02.06.

Im Rahmen eines Umtauschangebots können die Inhaber der Schuldverschreibungen 2012/17 (ISIN: DE000A1R0VD4) ihre Schuldverschreibungen in die angebotenen neuen Schuldverschreibungen tauschen. Zusätzlich besitzen die Teilnehmer des Umtauschangebots eine Mehrerwerbsoption und können weitere Schuldverschreibungen zeichnen. Sowohl für das Umtauschangebot als auch für die Mehrerwerbsoption startet die Frist am 15. Mai 2017 und endet voraussichtlich am 2. Juni 2017 (18 Uhr MESZ). Es ist von der Emittentin vorgesehen, bis zum 26. Mai 2017 ...

