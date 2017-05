BERLIN (dpa-AFX) - Nachrichten und Sondersendungen hatten am Sonntagabend durchweg ein Millionenpublikum. Kraft oder Laschet? Der Ausgang der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen interessierte nicht nur die Fernsehzuschauer an Rhein und Ruhr. Zu den ersten Zahlen schalteten bereits im Schnitt 3,04 Millionen Zuschauer (15,4 Prozent) "Langtagswahl in Nordrhein-Westfalen" um 17.45 Uhr im Ersten ein, die "Berliner Runde" ab 19.30 Uhr sahen 2,86 Millionen (10,4 Prozent). Die "Tagesschau" um 20 Uhr verfolgten allein im Ersten 7,59 Millionen (24,3 Prozent) und in allen Programmen sogar 11,83 Millionen - ein Marktanteil von 37,9 Prozent.

Die Talkrunde von "Anne Will", die sich ebenfalls dem Wahlerfolg der CDU und dem Aus für Rot-Grün in NRW widmete, sahen 3,78 Millionen (14,5 Prozent), die anschließenden "Tagesthemen" mit Ingo Zamperoni 4,37 Millionen (13,7 Prozent). Das ZDF startete ebenfalls um 17.45 Uhr mit der Berichterstattung zum Ausgang der "Wahl in Nordrhein-Westfalen". Das interessierte 2,34 Millionen Zuschauer (11,7 Prozent), "heute" um 19 Uhr kam auf 4,01 Millionen (16,2 Prozent). Und das "heute-journal" hatte mit 4,64 Millionen (15,0 Prozent) sogar mehr Zuschauer als der "Inga Lindström"-Film (4,46 Millionen, 13,0 Prozent) davor./ah/DP/fbr

