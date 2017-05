St. Gallen - Die Wahl von Emmanuel Macron bzw. die Nichtwahl von Marine Le Pen zum Präsidenten Frankreichs hat zu einer Abschwächung des Frankens geführt. Der Euro ist seit dem ersten Wahlgang Ende April um drei Rappen auf den höchsten Stand seit dem letzten Sommer gestiegen. Auch zum Dollar hat der Franken verloren und die Parität wieder preisgegeben. Dies gibt der Nationalbank in ihrem Kampf gegen den starken Franken etwas Luft, nachdem sie in den Monaten vor den Wahlen in Frankreich mit hohen Milliardenbeträgen im Devisenmarkt die Aufwertung des Frankens bekämpfen musste.

Es ist gut möglich, dass der Franken gegenüber dem Euro in den nächsten Wochen noch etwas schwächer wird und die Grenze von 1.10 nach oben überschritten wird. Die grössten politischen Hindernisse für den Euro sind mit den Wahlen in Frankreich und der wahrscheinlichen Einigung bezüglich der nächsten Geldtranche für Griechenland fürs Erste vom Tisch. Die Wahlen in Grossbritannien spielen keine Rolle, ...

