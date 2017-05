HAMBURG (dpa-AFX) - Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" und sein Nachrichtenportal "Spiegel Online" starten eine digitale Tageszeitung. Von Dienstag an sei die kostenpflichtige Ausgabe "Spiegel Daily" zu haben, teilten die Redaktionsspitzen am Montag mit. Täglich um 17.00 Uhr soll die Ausgabe die wichtigsten Nachrichten des Tages nebst Kommentaren anbieten sowie Debatten in den sozialen Netzwerken zusammenfassen. Die redaktionelle Leitung haben Timo Lokoschat und Oliver Trenkamp.

"Spiegel Daily" sei ein Gemeinschaftsprojekt der Redaktionen des Nachrichtenmagazins, des Portals und von Spiegel TV, teilte "Spiegel"-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer mit. Exklusive Geschichten sowie Videos sollen das Angebot abrunden. Laut "Spiegel Online"-Chefredakteurin Barbara Hans ist die tägliche Digitalzeitung "eine gute Ergänzung für das minutenaktuelle Angebot der Website und die wöchentliche Berichterstattung des Nachrichtenmagazins". Die digitale Ausgabe ist mit einem Monatspass für 6,99 Euro zu haben. Der Wochenpass kostet 2,49 Euro. Wer Abonnent von "Spiegel"-Produkten ist, erhält das Angebot kostenlos beziehungsweise gegen einen geringen Aufpreis./akp/DP/stb

