Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta011/15.05.2017/09:20) - Mit den Eigentümern der Hinteregger-Holding konnte eine grundsätzliche Einigung über eine Beteiligung der PORR an dem Salzburger Traditionsunternehmen erzielt werden. Der Vorstand hat daher heute beschlossen, in Verhandlungen zur Strukturierung der Transaktion sowie der abzuschließenden Verträge einzutreten, mit dem Ziel einer vollständigen Übernahme der Hinteregger-Gruppe. Parallel dazu sollen die Anteile an der DYWIDAG-Gruppe zu 100% in das Eigentum der Familie G. Klaus Hinteregger übergehen.



Die Firmengruppe erzielte 2016 eine Produktionsleistung von rund EUR 220 Mio. und beschäftigt aktuell ca. 850 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist sowohl im Hochbau als auch im Tiefbau tätig - vor allem in Österreich. Schwerpunkte sind der industrielle Tiefbau, der Kraftwerks- und der Untertagebau. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden.



Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:



Sandra C. Bauer Leitung Konzernkommunikation . Konzernsprecherin PORR AG T. +43 (0)50 626-3338 M. +43 (0)664 626-3338 sandra.bauer@porr.at porr-group.com



(Ende)



Aussender: PORR AG Adresse: Absberggasse 47, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Dir. Prok. Rolf Petersen Tel.: +43 50626-1199 E-Mail: rolf.petersen@porr.at Website: www.porr-group.com



ISIN(s): AT0000609607 (Aktie), AT0000A19Y28 (Anleihe), AT0000A19Y36 (Anleihe), DE000A1HSNV2 (Anleihe), XS1555774014 (Anleihe) Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Basic Board in Frankfurt



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1494832800115



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 15, 2017 03:21 ET (07:21 GMT)