St. Gallen (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial wird via KEYSTONE-Netzwerk verbreitet

und steht zum kostenlosen Download bereit unter:

http://www.presseportal.ch/de/nr/100062114 -



Die neu gegründete 1741 Distribution Services AG geht neue Wege im

Bereich Fondsvertrieb. Die neue Gesellschaft innerhalb der 1741

Gruppe konzentriert sich unter der Leitung von Nicholas J. Arthur auf

den Vertrieb von innovativen Anlagestrategien für professionelle

Anleger.



Heute nimmt die 1741 Distribution Services ihre Geschäftstätigkeit

auf. Innerhalb der 1741 Gruppe spezialisiert sich die Gesellschaft

auf den Vertrieb von Anlagefonds, welche von renommierten Asset

Managern aus der Schweiz und dem Ausland verwaltet werden. Als

unabhängige Vertriebsgesellschaft bildet die 1741 Distribution

Services das Bindeglied zwischen institutionellen Investoren wie

Pensionskassen, Stiftungen, Finanzintermediären und Family Offices

einerseits und Anbietern von attraktiven Anlagelösungen anderseits

(«Matchmaking»).



Die Unabhängigkeit spielt hierbei eine wichtige Rolle. Im Fokus

steht die Evaluation des Anlagebedarfs seitens der Investoren, um

gemeinsam mit den Partnern passende Anlagelösungen anbieten zu

können. Unter anderem greift die 1741 Distribution Services auf das

bestehende Partner-Netzwerk der beiden Schwestergesellschaften, 1741

Fund Solutions AG in St. Gallen und 1741 Fund Management AG in Vaduz,

zurück.



In Zukunft können Asset Manager aus dem In- und Ausland, die nach

einem professionellen und kompetenten Vertrieb suchen, auf die

Dienstleistungen der 1741 Distribution Services zugreifen.



Nicholas J. Arthur, Partner und CEO: «Ich freue mich

ausserordentlich, gemeinsam mit meinen Kollegen mit der 1741

Distribution Services neue Wege im Vertrieb zu gehen. Unsere Kunden

profitieren von einem unabhängigen Anbieter, der aus einer immer

grösser werdenden Anzahl von Anlagefonds, innovative Lösungen nach

dem Best-in-Class-Prinzip und auf Basis ihrer Anlagebedürfnisse

selektioniert - mit dem Vorteil eines einzigen Ansprechpartners.

Zufriedene Investoren und Geschäftspartner sind gleichermassen

entscheidend für den nachhaltigen Erfolg.»



Nicholas J. Arthur (Biographie): Ist Schweizer und Englischer

Staatsbürger und war bis vor kurzem Head Intermediary Clients und

Mitglied der Direktion bei der Vescore AG (ehemals Notenstein Asset

Management). Davor war er als Head Institutional Clients Middle-East

in Dubai sowie Kundenberater für institutionelle Kunden in der

Schweiz bei der Bank Sarasin & Cie AG (jetzt Bank J. Safra Sarasin

AG) tätig. Die ersten sechs Jahre seiner Karriere war er als

Portfolio Manager und Fondsanalyst zuständig für die Verwaltung der

fondsbasierten Verwaltungsmandate bei der ehemaligen Clariden Bank

AG. Nicholas J. Arthur hält den Titel Certified International

Investment Analyst der SFAA sowie das Diplom zum Finanzanalytiker und

Vermögensverwalter der AZEK.



Hinweis an die Redaktion: Ein druckfähiges Foto (s/w) von Nicholas

J. Arthur kann unter folgendem Link runtergeladen werden:

www.1741ds.com/media/pressefoto_arthur_bw.png



Über die 1741 Gruppe



Seit fast 20 Jahren beschäftigt sich die 1741 Gruppe mit der

Leitung von Anlagefonds. Gegründet im Jahr 1998 unter der Bezeichnung

Wegelin Fondsleitung AG unterstützt die 1741 Gruppe ihre Kunden bei

der Realisierung ihrer Ideen und hilft diesen, sich auf ihre

Kernkompetenzen zu fokussieren. Getrieben von den hohen Ansprüchen

seitens der Kunden, erbringen die beiden Gesellschaften 1741 Fund

Solutions in der Schweiz sowie 1741 Fund Management in Liechtenstein,

vielfältigste Leistungen in den Bereichen Fondsstrukturierung,

Fondsadministration, Risk Management, Investment Compliance,

Reporting und Consulting. Aktuell werden knapp 200 ausländische

Anlagefonds von der 1741 Fund Solutions in der Schweiz vertreten. Die

1741 Gruppe verwaltet aktuell ein Vermögen von rund CHF 2,0

Milliarden. Die Gruppe beschäftigt 15 Personen und sämtliche Anteile

werden ausschliesslich durch das Management gehalten.



Die 1741 Distribution Services ist eine Schwestergesellschaft der

1741 Fund Solutions und 1741 Fund Management und wurde 2017 geründet.

Die Gesellschaft fokussiert sich auf den aktiven Vertrieb von in- und

ausländischen Anlagefonds an professionelle Anleger in der Schweiz.

Die Gründung ist die konsequente Fortführung der Grundphilosophie:

Kunden und Partnern in jeder Hinsicht die optimale Unterstützung

bieten zu können.



Sämtliche Gesellschaften der 1741 Gruppe werden von der

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA bzw. der Finanzmarktaufsicht

Liechtenstein beaufsichtigt.



Originaltext: 1741 Distribution Services AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100062114

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100062114.rss2



Kontakt:

1741 Distribution Services AG

Nicholas J. Arthur, CEO

Burggraben 16

9000 St. Gallen

Tel +41 58 458 48 17

Email nicholas.arthur@1741group.com

Web http://www.1741group.com/