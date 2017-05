BERLIN (Dow Jones)--Spitzenvertreter der AfD haben den Einzug ihrer Partei in den Düsseldorfer Landtag als Rückenwind für die Bundestagswahl gewertet. "Wir haben alle Voraussetzungen für einen erfolgreichen Bundestagswahlkampf geschaffen", kommentierte der Co-Vorsitzende Jörg Meuthen am Montag in Berlin das Ergebnis der AfD in Nordrhein-Westfalen, die am Sonntag 7,4 Prozent der Stimmen holte.

Co-Parteichefin Frauke Petry erklärte, sie erhoffe sich für die Bundestagswahl "noch ein bisschen mehr Luft nach oben". Petry verwies darauf, dass die AfD in NRW 120.000 Nichtwähler angezogen und auch viele Wähler von der SPD geholt habe. Gleichzeitig habe es 300.000 mutmaßliche Protest- und Wechselwähler gegeben. Das zeige den Verantwortlichen, "dass wir vor allem immer noch zu stark als Protestpartei wahrgenommen werden". Hier müsse und werde sich die Strategie noch ändern.

Der NRW-Landesvorsitzende der AfD, Marcus Pretzell, nannte das Abschneiden seiner Partei ein hoffnungsfrohes Signal für die Bundestagswahl. Pretzell kündigte an, sein Mandat als Europaabgeordneter zurückzugeben und als Abgeordneter in den Düsseldorfer Landtag zu gehen.

