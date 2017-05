Angesichts einer steigenden Nachfrage nach aufmerksamkeitsstarker unaufdringlicher Werbung, die auf eine bevorstehende Phase einer raschen Expansion in Europa hinweist, ernennt Sublime Skinz Andrew Buckman, der zuvor bei OpenX tätig war, zum Geschäftsführer für EMEA.

Sublime Skinz, ein weltweit führender Anbieter von Skin-basierter Werbung, hat heute die Ernennung von Andrew Buckman zum Geschäftsführer für EMEA bekannt gegeben. Die Berufung kommt zu einem Zeitpunkt einer rasanten Geschäftsentwicklung, die sich durch die Einführung von mehreren Werbeformaten und einigen neuen Partnerschaften mit Publishern auszeichnet.

Andrew kommt von OpenX zum Unternehmen, wo er für die beschleunigte Einführung der Werbeplattform im gesammten EMEA-Raum verantwortlich war. Zuvor hatte Andrew in bedeutenden Positionen bei Tradedoubler, wo er sich für eine Steigerung der Größe, der Rentabilität und des Rufs des Unternehmens eingesetzt hat, und bei Yahoo!, wo er die Leitung mehrerer Projekte von beträchtlicher Bedeutung in Europa inne hatte, umfangreiche Erfahrungen in der Werbetechnikbranche gesammelt.

Sublime Skinz setzt seine Expansion des EMEA-Teams fort, um dem wachsenden Bedarf in der Region Rechnung zu tragen, und hat vor Kurzem vier neue Werbeformate eingeführt, die darauf ausgelegt sind, verschiedenen Bedürfnissen von Werbetreibenden gerecht werden. Dazu gehören VideoSkinz Reminder, Swapping Skinz, Travelling Skinz und M-Skinz HTML5. Darüber hinaus ist das Unternehmen eine Partnerschaft mit einer Reihe von neuen Premium-Publishern in der gesamten EMEA-Region, einschließlich Newsquest, Netmums und Perform Group im Vereinigten Königreich, WebAds in Spanien und TripleDoubleU in Deutschland, eingegangen.

"Zu einer Zeit signifikanten Wachstums in der Region EMEA brauchte Sublime Skinz einen Geschäftsführer mit fundierten Kenntnissen im Ökosystem der digitalen Werbung, der darüber hinaus auch die Fähigkeit besitzt, strategische Partnerschaften einzugehen und die Einführung neuer Technologien zu unterstützen?, erläuterte Marc Rouanet, President von Sublime Skinz. "Wir haben über einen langen Zeitraum Gespräche mit Andrew geführt und mit seinen umfassenden Branchenerfahrungen ist er für diese Position wie geschaffen. Wir freuen uns, ihn in unserem Team begrüßen zu können.?

"Sublime Skinz verfolgt einen frischen Ansatz, was die digitale Kommunikation angeht. Wir bieten Formate, die die Aufmerksamkeit des Publikums fesseln, ohne das Nutzererlebnis zu beeinträchtigen?, sagte Andrew Buckman, EMEA-Geschäftsführer bei Sublime Skinz. "Ich bin begeistert, nun für dieses Unternehmen zu arbeiten und in diesen innovativen Ethos einzutauchen. Ich freue mich darauf, die derzeitigen Erfolge von Sublime Skinz zu konsolidieren und in der Zukunft im gesamten EMEA-Raum Entwicklungen voranzutreiben.?

ÜBER SUBLIME SKINZ

Sublime Skinz ist ein führendes Werbetechnologie-Unternehmen, das auf den Vertrieb und die Optimierung Skin-basierter Werbung spezialisiert ist. Als erste Plattform dieser Art, die Wallpaper-basierte Werbung anbietet, arbeitet das Unternehmen mit Werbetreibenden, Publishern, Media-Agenturen, Trading-Desks und Anzeigen-Netzwerken zusammen, um effizienten, maßgeschneiderten Kampagnen zum Erfolg zu verhelfen.

Sublime Skinz bietet umsetzbare Statistiken und transparente Einblicke in Echtzeit, die es werbetreibenden Unternehmen erlauben, aus dem High-Impact-Format mit hoher Coverage auf vielen Websites Nutzen zu ziehen. Sublime Skinz hat als eindeutiges Ziel die Maximierung der Umsätze und die Optimierung der Rendite auf das eingesetzte Kapital.

Das 2012 gegründete Unternehmen mit Sitz in Paris und Büros in London, New York und San Francisco stützt sich auf ein breites Netzwerk von mehr als 3.500 Websites weltweit. Sublime Skinz wurde auf der "Launch: Silicon Valley World Cup Tech Challenge" im Jahr 2014 als Gewinner in der Kategorie "Audience Favourite" ausgezeichnet und erhielt 2016 den Ernst Young-Preis "Born Global" sowie den von Business France gestifteten Preis "International Trophy of Digital Business".

Weitere Informationen finden Sie unter www.sublimeskinz.com.

