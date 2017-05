FRANKFURT (dpa-AFX) - Gleich zum Handelsstart hat der Dax am Montag mit einem lockeren Sprung über die 12 800-Punkte-Hürde einen neuen Rekord aufgestellt. Händler verwiesen neben der Erholung der Ölpreise insbesondere auf den Wahlsieg der CDU in Nordrhein-Westfalen, der den deutschen Leitindex bis auf 12 832 Punkte hochtrieb. Er verleihe Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Rückenwind, hieß es. In der letzten Landtagswahl vor den Bundestagswahlen triumphierten CDU und FDP, während Rot-Grün eine schwere Schlappe einstecken musste.

Im frühen Handel gewann der Dax dann 0,25 Prozent auf 12 802,04 Punkte. "Obwohl der Markt erste Anzeichen einer Überhitzung zeigt, bleibt der Aufwärtstrend sehr stark", schrieben die Experten vom Börsenstatistik-Magazins Index Radar. Sie sehen mittlerweile Chancen, dass die Marke von 13 000 Punkten im Dax real wird.

Der MDax der mittelgroßen Werte stieg am Morgen um 0,37 Prozent auf 25 039,72 Punkte und der TecDax rückte um 0,42 Prozent auf 2219,76 Zähler vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat hingegen mit plus 0,05 Prozent auf der Stelle.

RWE ÜBERZEUGT OPERATIV

Mit Quartalszahlen stand im Leitindex nur der Energiekonzern RWE im Blick, dessen Papiere an der Index-Spitze um 2,18 Prozent zulegten. Händler sprachen von "besser als erwartet" ausgefallenen Zahlen zum Jahresauftakt und verwiesen vor allem auf das operative Ergebnis.

Ein Plus von 1,63 Prozent verbuchten an zweiter Stelle im Dax die Aktien von Infineon . Die US-Investmentbank Goldman Sachs empfiehlt das Papier des Chipherstellers wegen der positiven Unternehmensaussichten nun zum Kauf. Ex Dividende wurden dagegen unter anderem BASF und ProSiebenSat.1 gehandelt.

Gute Geschäfte mit Kupferschrott verhalfen Aurubis zu einem guten zweiten Unternehmensquartal, was den Papieren im MDax mit plus 2,05 Prozent den zweiten Platz nach K+S einbrachte.

K+S SUCHT ANKERAKTIONÄR

Die Anteile von K+S legten zugleich um 3,51 Prozent zu. Wie Unternehmenschef Burkhard Lohr der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" sagte, sucht der Düngerhersteller nach einem Großaktionär. Insbesondere kämen "langfristig denkende Investoren" infrage, die nicht aus der Branche stammten und auch keine Kunden von K+S seien. Ein Börsianer verwies zudem darauf, dass laut Lohr der Aktienkurs des Unternehmens aktuell den Wert des Salzgeschäftes nicht ausreichend widerspiegelt.

Für Rocket Internet ging es um 2,66 Prozent hoch. Die Rocket-Internet-Beteiligung Delivery Hero hat mit dem Medien- und Internetunternehmen Naspers einen weiteren Investor gefunden. Der südafrikanische Konzern steckte vor allem über die Ausgabe neuer Anteile 387 Millionen Euro in den Essenslieferdienst.

DRILLISCH MIT NEUEM REKORDKURS

Im TecDax ging es für die Drillisch -Papiere bis auf 56,17 Euro hoch, womit sie ein neues Rekordhoch markierten, bevor der Gewinn auf zuletzt plus 2,47 Prozent abbröckelte. United Internet gaben zugleich 1,43 Prozent ab. Am Freitag hatte der Telekomkonzern die Übernahme des Mobilfunkers Drillisch angekündigt. Nachbörslich legte das Unternehmen dann zudem seine Zahlen zum ersten Quartal vor./ck/fbr

