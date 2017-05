FMW-Redaktion

Es war die letzten Tage schon mehrfach angedeutet worden. Heute gibt es aktuelle gemeinsame Aussagen vom saudischen und russischen Energieminister, dass man konkret die Fördermengen-Kürzungen bis März 2018 verlängern wolle. Damit haben sich beide klar positioniert. Aber noch gibt es kein geschlossenes Statement aller Staaten, die bei der Mengenkürzung von bislang 1,8 Million Barrels pro Tag mitmachen. Aber es sieht doch recht gut aus, dass es die Verlängerung geben wird. In 10 Tagen am 25. Mai findet das OPEC-Meeting in Wien statt, und dann sind wir endlich alle schlauer.

Wir hatten dazu auch letzte Woche gesagt, dass es notwendig wäre neben der Kürzungsdauer auch das Volumen der Kürzungen auszuweiten, da die Fördermengen-Steigerungen in den USA und vermeintlich anderen Ländern die Kürzungen teilweise oder ganz auffressen. Aber nach ...

